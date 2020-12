Dal 7 all’11 luglio a Venezia il G20 dei ministri dell’Economia e delle finanze. Brugnaro: “La città si conferma luogo per eventi internazionali. Grazie a chi ha fatto questa scelta”

Dal 7 all’11 luglio la città di Venezia ospiterà, in occasione della presidenza italiana del G20, inaugurata il 1° dicembre 2020, il vertice dei ministri dell’Economia e delle finanze dei Paesi più industrializzati al mondo. L’appuntamento ha l’obiettivo di sviluppare ed approfondire tematiche di rilevanza internazionale, costruendo consenso intorno a specifiche conclusioni condivise sull’economia e la ripresa globale.

Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Luigi Brugnaro al termine della conferenza augurale di fine anno con la stampa. “Una scelta – ha commentato il sindaco – che dimostra come la Città, in questi ultimi anni, abbia ritrovato il suo ruolo strategico nello scacchiere internazionale. Ringrazio il presidente Mattarella che ha sempre un’attenzione particolare per Venezia e anche il Governo nella persona del premier Giuseppe Conte e del ministro Roberto Gualtieri. Grazie infine al governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e al direttore Daniele Franco. Sarà l’occasione per far conoscere al mondo la specialità di Venezia e per mostrare la grande opera infrastrutturale del Mose”.

