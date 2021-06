Dal 24 giugno parte Cinemoving, il cinema itinerante che arriva sotto casa. Prima tappa Asseggiano

Dal 24 giugno parte Cinemoving, il cinema itinerante che arriva sotto casa. La prima tappa di una lunga estate di film è ad Asseggiano Per il quarto anno consecutivo torna Cinemoving: dal 24 giugno l’estate si riaccende nuovamente con il cinema all’aperto, un progetto del Settore Cultura del Comune di Venezia per portare il grande schermo sotto le case dei residenti di tutto il comune. La formula per la terraferma e le isole è la stessa: ogni sera arriva sotto casa un furgone attrezzato con schermo, proiettore e 99 sedie, con l’invito a gustare un film all’aperto, in compagnia. Si inizia giovedì 24 giugno in una nuova location, ad Asseggiano, con il film vincitore di un Oscar “First Man – Il Primo Uomo” di Damien Chazelle. Poi venerdì 25 giugno a Campalto con la commedia italiana “Se mi vuoi bene” con Claudio Bisio; sabato 26 giugno a Malcontenta con la commedia “Ti presento Sofia” e domenica 27 giugno a Dese con il film d’animazione ed avventura “Il piccolo Yeti”. A seguire, tutta l’estate in 15 diverse piazze, isole e quartieri. Il tutto rispettando le norme vigenti a causa dell’emergenza sanitaria: anche quest’anno infatti non sarà possibile portare la propria sedia da casa ed il posto va prenotato nel sito di Cultura Venezia cinque giorni prima dello spettacolo: www.culturavenezia.it. L’accesso gratuito è garantito sempre con la mascherina di protezione sul volto e all’ingresso potrà essere richiesta la misurazione della temperatura. Cinemoving segue sempre la ricerca della qualità dei film, coniugata però alla popolarità dei grandi successi, sia di pubblico che di critica con un occhio particolare alla suspense dei film d’azione, all’ironia delle migliori commedie, senza dimenticare le suggestioni delle grandi storie pensate per l’intera famiglia, con l’intento di passare insieme una piacevole serata. PROGRAMMA CINEMOVING DAL 24 GIUGNO AL 7 LUGLIO gio 24 giu 21 Asseggiano – parrocchia The First Man – Il primo uomo (2018); ven 25 giu 21 Campalto – Via Tiburtina, accanto alla chiesa Se mi vuoi bene (2019); sab 26 giu 21 Malcontenta – parrocchia Ti presento Sofia (2018); dom 27 giu 21 Dese – parrocchia Il piccolo Yeti (2019); lun 28 giu 21 mar 29 giu 21 Zelarino – parrocchia Dragon Trainer – Il Mondo Nascosto (2019); mer 30 giu 21 Chirignago – Centro Sp. Montessori Ricomincio da me (2018); gio 1 lug 21 Lido – Malamocco Le invisibili (2018); ven 2 lug 21 Lido – Malamocco Il viaggio di Yao (2018) ; sab 3 lug 21 Pellestrina – Portosecco Yesterday (2019); dom 4 lug 21 Pellestrina – Piazzale Zendrini Il drago invisibile (2016); lun 5 lug 21 Favaro – dietro il municipio BlacKkKlansman (2018); mar 6 lug 21 Gazzera – Piazzetta Brendole Il drago invisibile (2016); mer 7 lug 21 Chirignago – Centro Sp. Montessori Cattivissimo me 3 (2017) per informazioni, www.culturavenezia.it