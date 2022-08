Da(d)imenticare

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato agli Istituti le misure di prevenzione da mettere in campo per l’inizio dell’anno scolastico, stilate insieme al dicastero della Salute e all’Iss.

Ma vediamo di mettere un pizzico di didascalia per tutto sottolineando immediatamente che, bontà loro, il tutto potrebbe evaporare di brutto in caso di peggioramento della situazione epidemiologica.

Tornano i docenti e il personale scolastico non vaccinati, stop alla quarantena per i contatti con i positivi, rimarrà a casa solo lo studente con sintomi da Covid.

Al bando il distanziamento e la mascherina Ffp2 obbligatoria solo per chi rischia di contrarre forme severe di Covid.

Gel per mani più che un compagno di scuola e ambienti sanificati e areati.

A casa solo lo studente con sintomi da Covid e basta quarantena per i contatti dei positivi nonché per i compagni di classe di uno o più alunni che si sono ammalati, ZTL per i soggetti con febbre oltre i 37,5 gradi.

La misurazione della temperatura corporea all’ingresso? In pensione senza quota 41.

Ma come non parlare di risparmio energetico? E allora ecco che incombono settimana corta e Dad al sabato, ma qui la pellicola cambia e sembra avere una sinossi brusca e articolata.

E qui l’impressione è quella dell’ennesima partita tutta da giocare tra prime polemiche e diverbi che incombono.

Zero Biscuit di Mauro Lama