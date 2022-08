Anna Porcari vola a Lima (Perù) per i mondiali Juniores di nuoto

È partita con la nazionale italiana per Lima (Perù), dove si svolgeranno i campionati Mondiali Juniores di nuoto, la quindicenne Anna Porcari di Gardigiano, portacolori dello Stilelibero-Team Veneto di Preganziol e Ambassador della LISPORTEAM360.

Sedici gli atleti, otto maschi e otto femmine, erano stati convocati dal commissario tecnico delle squadre giovanili di nuoto Walter Bolognani per il raduno a metà agosto e ora la partenza per partecipare ai campionati mondiali che si svolgeranno dal 30 agosto al 4 settembre al Videna Aquatic Center di Lima.

A confrontarsi in questi campionati ci saranno oltre seicento giovani nuotatori provenienti da oltre cento federazioni nazionali di età compresa tra i 14 e i 17 anni per le femmine e 15-18 per i maschi.

Anna Porcari, allenata dal tecnico Andrea Franconetti, dopo il bronzo nei 200 farfalla chiudendo in 2.12.20 suo record personale, ai Campionati Europei Junior di Otopei (Romania) della prima settimana di luglio, è stata scelta anche per la performance ai Campionati Italiani junior di fine luglio, dove ha conquistato quattro medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo.

A Lima scenderà in vasca mercoledì 31 agosto alle 16.30 per i 200 farfalla, giovedì 1° settembre alle 16.30 nei 50 farfalla e sabato 3 settembre sempre alle 16.30 nei 100 farfalla (fuso orario – 7 rispetto all’Italia).

Il rientro in Italia è previsto per martedì 6 settembre.