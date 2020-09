Da Lunedì 7 settembre riparte la categoria Under 14

Anche la nostra Under 14 riparte con la preparazione in vista della stagione sportiva 2020/21. Da lunedì prossimo, 7 settembre, i ragazzi si ritroveranno presso lo Stadio “Maurizio Quaggia” sotto la supervisione dello staff tecnico (Bresolin-Lorenzon-Zanon) e degli accompagnatori (Aglietti-Campello-Querin), entrambi interamente confermati. Anche il ruolo di preparatore atletico sarà sempre affidato al nostro Giacomo Lavorgna. Tutti adeguatamente carichi dopo il lungo periodo di stop, immaginiamo non vedano l’ora di ritornare a ritrovarsi in campo ed allenarsi per provare a raggiungere nuovamente i vertici della categoria. Li aspettiamo allo stadio. In bocca al lupo a tutti.

Ufficio Stampa Mogliano Rugby 1969