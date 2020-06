Da lunedì 15 giugno riaprono le sale studio delle Biblioteche del Lido, di Mestre e di Carpenedo Bissuola

Da lunedì 15 giugno riaprono con postazioni limitate, nel pieno rispetto delle normative vigenti, le sale studio della Biblioteca H. Pratt del Lido, della Biblioteca Pedagogica L. Bettini di via Dante a Mestre e del Centro civico Carpenedo Bissuola

Dopo l’apertura al pubblico della biblioteca di Forte Marghera, da lunedì 15 giugno sarà nuovamente possibile trovare una postazione studio in Biblioteca H. Pratt del Lido, Biblioteca Pedagogica L. Bettini di via Dante a Mestre e Biblioteca del Centro civico Carpenedo Bissuola.

“Dopo il successo della sperimentazione dell’apertura al pubblico nella biblioteca di Forte Marghera, abbiamo deciso di procedere con altre strutture per rispondere, almeno in parte, alle esigenze dei tanti cittadini che ci chiedevano con insistenza un ritorno alla normalità, sempre compatibile con le norme di sicurezza – afferma l’Assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini – Si tratta di un grande sforzo organizzativo che richiederà però la collaborazione e il senso di responsabilità da parte di tutti. E se funzionerà, come crediamo, seguiranno presto altre aperture importanti”.

In ogni biblioteca ci saranno 22 postazioni studio (per un totale di 66), in ottemperanza alle norme anti-covid vigenti, tutti numerati, nella piena osservanza del distanziamento di almeno un metro tra persona e persona.

All’ingresso in biblioteca, l’utente, che riceverà un numero corrispondente al posto assegnato, è tenuto al rilevamento della temperatura, a firmare un’autocertificazione relativa al suo stato di salute, ad igienizzare le mani con il gel messo a disposizione e ovviamente a indossare la mascherina durante la permanenza in loco.

Si invitano gli utenti a consultare le pagine web della Rete Biblioteche Venezia per maggiori informazioni sulle modalità di accesso (www.culturavenezia.it/biblioteche).

Tutte le sedi sono coperte da wifi con il servizio Cittadinanza digitale.

Visto il sostenuto numero di richieste di accesso in Biblioteca di Forte Marghera, da lunedì per trovare un posto studio in biblioteca si potrà prenotare su richiesta.

Informazioni

Biblioteca H. Pratt del Lido

22 postazioni

da lunedì a sabato su due turni: mattina 9.30/13.30 e pomeriggio 14.30/19.00. Non sarà possibile sostare all’interno della biblioteca dalle ore 13.30 alle 14.30 poiché in tale orario si attuerà la sanificazione.

L’accesso potrà avvenire solamente previa prenotazione del posto da effettuarsi entro le 18.00 del giorno precedente esclusivamente telefonando al n. 0415268991 o prenotando via mail all’indirizzo [email protected] Qualora rimanessero posti liberi, è possibile accedere alla sala studio, telefonando la mattina stessa al numero suindicato.

Biblioteca di Carpenedo Bissuola

22 postazioni

unico turno: 14:30-19:00 da lunedì a venerdì le postazioni sono collocate nell’ampio salone al piano terra. Si avvisano gli utenti che non sono presenti prese di alimentazione elettrica

Prenotazioni entro le 18 del giorno precedente all’indirizzo [email protected] o telefonando allo 041 2746288

Biblioteca Pedagogica L. Bettini di via Dante

22 postazioni

lunedì a venerdì lunedì doppio turno: 9:30-13:30 14:30-19:00 martedì-venerdì unico turno: 14:30-19:00

Prenotazioni entro le 18 del giorno precedente all’indirizzo [email protected] o telefonando allo 041 2746244

Biblioteca di Forte Marghera

martedì-domenica unico turno: 14:30-21

Prenotazioni entro le 18 del giorno precedente telefonando allo 041 2744250

