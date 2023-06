Costruire il futuro attraverso la memoria e l’azione comunitaria: il messaggio di Papa Francesco alla Fondazione Centesimus Annus

In occasione del 30esimo anniversario della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice, Papa Francesco ha sottolineato la necessità di mettere la “comunità” al centro di ogni sviluppo socio-economico.

CITTA’ DEL VATICANO. Il testo del discorso di Papa Francesco alla Fondazione Centesimus Annus in occasione del suo trentesimo anniversario affronta il tema dell’importanza della memoria nella costruzione del futuro e la necessità di agire in termini di comunità.

Il Papa ha ringraziato la Fondazione per il suo impegno nella diffusione della Dottrina sociale della Chiesa e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di agire in termini di solidarietà, di lottare contro le cause strutturali della povertà, dell’ineguaglianza e di prendersi cura dell’ambiente.

Papa Francesco parla anche della necessità di cambiare il modo in cui vengono pensate e gestite le questioni economiche, criticando un modello economico che produce scarti e favorisce la globalizzazione dell’indifferenza. Invita le persone a pensare in termini di comunità, a mettere al centro la persona e a lottare contro le cause strutturali della povertà, della disuguaglianza e della mancanza di lavoro, terra e casa.

Il Papa evidenzia l’importanza della Laudato Si’, che ha messo in luce il danno causato dal paradigma tecnocratico dominante e ha proposto la logica dell’ecologia integrale, dove tutto è connesso e la questione ambientale è inscindibile dalla questione sociale. La cura dell’ambiente e l’attenzione ai poveri stanno o cadono insieme.

Emerge l’importanza della comunità, che deve diventare un luogo dove il debole e chi non ha voce possa sentirsi accolto e ascoltato. Invita tutti a fare spazio agli altri, a ritrarre un po’ il proprio “io” per permettere all’altro di esistere. La comunità deve essere basata sull’etica del dono e non su quella dello scambio.

In conclusione ha invitato tutti a lavorare per una comunità in cui ciascuno possa trovare il suo posto e avere il suo spazio nel mondo.

In copertina: Papa Francesco saluta Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice (VATICAN MEDIA Divisione Foto)