Costi insostenibili, chiude il ristorantino di Colonia Agricola

Il Presidente di Alternativa Ambiente, Marco Toffoli: “Abbiamo resistito finché abbiamo potuto. Tutto il mondo no profit è in grande sofferenza: restiamo in attesa di interventi delle Istituzioni”.

«Abbiamo resistito finché abbiamo potuto. Ma ora non possiamo rischiare di compromettere il buon funzionamento di altri settori per far fronte ai crescenti costi della struttura».

Così Marco Toffoli, presidente di Alternativa Ambiente cooperativa sociale annuncia, afflitto, la decisione di chiudere la caffetteria e il ristorantino di Colonia Agricola, l’impresa sociale della cooperativa di Vascon di Carbonera, nonostante il crescente successo del locale.

«Negli ultimi due anni, con tutte le limitazioni che hanno condizionato il settore, il locale ha funzionato molto bene con un crescente apprezzamento del pubblico. Ma la disponibilità limitata di coperti interni, resi ancor più esigui dagli indispensabili accorgimenti anti-contagio, e il crescente costo dei prezzi di energia e materie prime ci impongono questa dolorosa scelta», continua Toffoli.

Il provvedimento sarà immediato: venerdì 30 settembre sarà l’ultimo giorno di apertura del locale. «Ovviamente non sono a rischio i posti di lavoro: tutti gli operatori potranno svolgere altre mansioni all’interno della cooperativa», tiene a precisare il presidente, «poiché la nostra mission è quella di creare opportunità di lavoro e altri settori continuano a funzionare egregiamente nonostante le mille difficoltà del periodo».

Lo scorso anno Alternativa Ambiente ha garantito lavoro a 503 persone, di cui 132 con svantaggio, grazie all’ampio spettro di attività nelle quali la cooperativa è impegnata e che spaziano dall’agricoltura biologica alla cura del verde, dalle pulizie industriali alla logistica e trasporto conto terzi, dagli assemblaggi ai servizi ambientali.

Oltre a ciò, Alternativa Ambiente gestisce anche servizi cimiteriali e attività sociosanitarie non mediche presso 4 ambulatori, e dedica grande impegno alle fasce più deboli e in condizioni di marginalità sociale: sempre nel 2021 sono state 81 le persone

che hanno beneficiato dei percorsi del centro diurno occupazionale e i 41 ospiti delle quattro residenze di cui la cooperativa gestisce i servizi sociosanitari, con ulteriore impiego di altri operatori specializzati.

Un mondo tanto complesso quanto necessario per garantire servizi alla comunità, nei quali l’aumento dei costi delle materie prime, e soprattutto dell’energia, hanno un impatto considerevole nonostante l’uso di impianto fotovoltaico e di caldaie a cippato autoprodotto.

«Creatività per progettare nuove opportunità e fiducia nel futuro non ci mancano», conclude Toffoli, «e stiamo già progettando come poter rimodulare un’offerta di accoglienza più sostenibile, mentre per il prossimo futuro, anche in prospettiva delle Feste di fine anno, punteremo molto sull’attività della nostra bottega che vende soprattutto i prodotti della nostra agricoltura biologica e del laboratorio artigianale di pasticceria che realizza prodotti da forno dolci e salati».

E questo sempre in attesa che le Istituzioni e la politica intervengano per trovare soluzioni per il terzo settore, stante la grande sofferenza di tutte le organizzazioni no profit come Alternativa Ambiente.