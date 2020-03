Coronavirus: Paesi del mondo che non gradiscono gli italiani

L’Italia è al terzo posto nel mondo per il numero di contagiati da Coronavirus e per molti paesi siamo diventati gli untori. Molti hanno emesso divieti nei confronti degli italiani. Ecco un elenco dei paesi nel mondo che non ci gradiscono e delle compagnie aeree che hanno sospeso i voli con il nostro paese.

La Cina ha imposto la quarantena per i viaggiatori provenienti dall’Italia,

Israele ha vietato l’ingresso per tutti coloro che provengono dall’Italia,

Gli Stati Uniti hanno imposto il controllo di tutti i passeggeri provenienti dall’Italia e se positivi al Coronavirus, e quarantena,

Il Qatar rimpatrio immediato per chi arriva dall’Italia,

La Nuova Zelanda impone quarantena immediata per tutti i passeggeri con provenienza Italia,

La Repubblica Ceca ha vieta l’ingresso agli italiani,

Trinidad e Tobago hanno vietato l’ingresso agli italiani,

In Cile tutte le persone provenienti dall’Italia vengono sottoposte ad esami in aeroporto,

Alle Mauritius gli italiani non vengono nemmeno fatti sbarcare dai voli, o quarantena a bordo o rientro immediato in Italia,

In Regno Unito chi proviene dal Nord Italia deve auto isolarsi,

In Madagascar divieto di ingresso agli italiani,

In Arabia Saudita divieto di ingresso agli italiani,

In Giamaica restrizioni per viaggiatori provenienti dall’Italia,

In India quarantena per chi proviene dall’Italia,

In Giordania divieto di ingresso agli italiani,

Nella Polinesia Francese viene richiesto il certificato medico per chi proviene dal Nord Italia,

Le Seychelles hanno imposto il divieto di ingresso agli italiani,

In Kazakhstan i passeggeri provenienti dall’Italia devono essere reperibili al telefono per 24 giorni,

A Samoa italiani ammessi solo dopo quarantena,

In Iraq vietato accesso agli italiani,

In Germania i viaggiatori provenienti dal Nord Italia vengono invitati a restare nel loro domicilio,

In Romania quarantena a tutti i viaggiatori provenienti da Lombardia e Veneto,

In Kirzighistan quarantena per i viaggiatori provenienti dall’Italia,

A El Salvador è vietato l’ingresso agli italiani,

A Cipro si controlla la temperatura ai viaggiatori provenienti dall’Italia e tampone in struttura medica,

Alle Figi ingresso vietato agli italiani.

Restrizioni delle compagnie aeree mondiali:

• Ryanair, 25% dei voli in meno per l’Italia per le prossime tre settimane,

• American Airlines e Delta hanno ridotto o sospeso voli per l’Italia,

• British Airways, sospesi voli per l’Italia fino al 28 marzo.

Fonte: Panorama

Commenta la news

commenti