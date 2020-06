Coronavirus. Nel veneziano nessun caso registrato ieri

Coronavirus, la situazione nel veneziano nella giornata di ieri può essere definita perfetta. Nessun caso di contagio registrato e nessun decesso causato dal virus.

In tutta la provincia di Venezia sono ancora ricoverate in area non critica solo 36 persone e nessuno in area critica.

Per la precisione dei 36 pazienti, 24 sono nella Villa Salus di Mestre, 11 nell’ospedale di Dolo mentre 1 è di competenza della Ulss 4.

Nessun ricovero negli ospedali all’Angelo di Mestre, nell’Ospedale Civile di Venezia e nell’ospedale di Mirano.

Commenta la news

commenti