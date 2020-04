Coronavirus: l’ordinanza che regola l’accesso e l’organizzazione dei mercati settimanali in Parco Ponci a Mestre

Il comandante generale della Polizia locale di Venezia, di concerto con il direttore della Direzione comunale Servizi al cittadino e imprese, ha emanato ieri due ordinanze che contengono alcune misure di sicurezza nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per i mercati settimanali in Parco Ponci a Mestre.

I provvedimenti prevedono che i mercati, che si svolgono ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 7 alle 13, si tengano solamente in Piazzale Parco Ponci, con ingresso unico da via Fapanni e uscita in prossimità di via Generale Giardino. Le aree mercatali, che saranno delimitate con transenne, nastri bicolore e tendiflex, potranno essere occupate solo da posteggi per generi alimentari, al massimo 30 il mercoledì, 27 il venerdì. I posteggi che di solito sono posizionati fuori dall’area mercatale così come ridefinita dalle ordinanze saranno ricollocati a cura della Polizia locale.

La capienza dell’area mercatale è calcolata in 150 persone presenti contemporaneamente per il mercoledì e 160 il venerdì, non contando i minori di 14 anni. Il servizio di vigilanza sarà svolto, sia il mercoledì che il venerdì, da 6 operatori, due al varco d’ingresso, due a quello di uscita e due per prevenire e risolvere eventuali assembramenti, svolgeranno servizio di vigilanza.

Potranno accedere ai mercati solo clienti che indossino mascherine protettive e guanti monouso. Al varco d’ingresso tali dispositivi di protezione individuale saranno messi a disposizione dei clienti che ne sono sprovvisti a cura dei partecipanti al mercato, delle Associazioni di categoria e del Settore Protezione civile del Comune di Venezia. All’area mercatale potrà accedere contemporaneamente solo un componente per famiglia, eventualmente accompagnato da un minore di 14 anni.

In ciascun posteggio gli operatori devono essere in numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro e devono indossare mascherine che coprano naso e bocca e guanti protettivi monouso. Prima dell’inizio delle vendite ogni operatore commerciale dovrà posizionare a terra la segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro e dovrà segnalare alla Polizia locale il formarsi di eventuali assembramenti.

