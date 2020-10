Coronavirus, assessore Marcato: “Il Governo ha ignorato il piano delle regioni per il trasporto”

“La strategia del Governo per debellare il Covid si ispira alla stessa filosofia sbagliata della scorsa primavera: chiudere tutto. In un incontro ad agosto le regioni avevano presentato un piano che metteva al primo posto la questione dei trasporti, il primo dei problemi e la fragilità più evidente. Quello, che abbiamo proposto e detto, è tutto scritto, documentato, messo verbale ma totalmente ignorato. E’ da matti chiudere teatri e ristoranti alle 18. Non parliamo poi, delle piscine e delle palestre. Come si fa a costringere i titolari a mettersi in regola, abbattendo muri, ristrutturando impianti e decuplicando le spese di consumo, per poi ritrovarsi semichiusi o chiusi, esattamente come quelli che non hanno adempiuto a nessuna prescrizione e speso zero. Chi è stato diligente e si è adeguato ha unito il danno alla beffa. Non possiamo accettare di essere presi in giro da questo Governo pavido e senza idee la sola idea della mascherina sempre e a prescindere”. Lo dichiara Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti