Controlli nel parco veneziano di via Tasso: due italiani senza fissa dimora fermati dalla Polizia

Intervento della Polizia Locale nel parco di via Tasso (Venezia), sanzionati due italiani senza fissa dimora, colpiti da provvedimento di daspo per 48 ore dal parco. Controlli quotidiani da parte della Polizia Locale con il supporto dei cani antidroga in vari punti della città.

VENEZIA – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 luglio, la Polizia locale del nucleo pronto impiego città di terraferma è intervenuta nel parco di via Tasso, dove ha sorpreso due italiani senza fissa dimora, un uomo e una donna, in possesso di decine di confezioni di caffè, tonno e detersivo in pastiglie per lavatrice. I due soggetti erano già noti alle forze dell’ordine per furto di beni alimentari, avvenuto alcune settimane fa.

In seguito all’episodio, i due sono stati sanzionati secondo il Regolamento di polizia e sicurezza urbana e colpiti da provvedimento di daspo per 48 ore dal parco. La Polizia locale continua i controlli quotidiani in vari punti della città, coadiuvata anche dai cani antidroga.