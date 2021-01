Consiglieri regionali PD: “Vergognosa scritta contro i medici a Montebelluna: oltre al virus dobbiamo combattere anche l’ignoranza”

“Insultare chi da quasi un anno si trova in prima linea a combattere il virus e assistere migliaia di persone contagiate, è semplicemente vergognoso. Al personale sanitario va ovviamente tutta la nostra vicinanza e solidarietà”. È quanto dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Partito Democratico con il capogruppo Giacomo Possamai e i colleghi Andrea Zanoni, Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello e Francesca Zottis, a proposito della scritta ‘Medici corrotti e assassini’ apparsa in strada a Montebelluna. “Non dovremmo smettere di ringraziarli per il loro lavoro, spesso fatto in condizioni al limite e con turni massacranti, vista la carenza di personale. Da febbraio stanno mettendo a rischio la propria salute e quella dei loro cari, spesso pagando anche con la vita. Senza risparmiarsi in generosità, basti pensare ai tanti medici in pensione che sono rientrati in servizio per dare una mano. Fa davvero male leggere offese del genere e il caso di Montebelluna è solo l’ultimo della lista: appena pochi giorni fa è toccato agli infermieri che si sono sottoposti al vaccino. La battaglia per sconfiggere il Covid-19 è ancora lunga e purtroppo si somma a quella contro l’ignoranza, che non può mai essere una giustificazione per gesti del genere. Per questo crediamo che sia indispensabile una campagna di informazione sul virus e sull’importanza di vaccinarsi, senza lasciare spazio a deliri complottisti e negazionisti”.

