Concorso per giovani artisti “Artefici del nostro tempo”: proroga scadenza al 14 giugno

A causa dei disagi conseguenti all’emergenza sanitaria dovuti alla diffusione Covid-19, sono prorogate sino alle ore 23,59 di domenica 14 giugno le iscrizioni ad “Artefici del Nostro Tempo”, il concorso per giovani artisti bandito dal Comune di Venezia per promuovere la creatività giovanile, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

Per favorire la maggior partecipazione possibile, anche da parte di chi non ha ancora attivato il Servizio Pubblico d’Identità Digitale (Spid) ed è limitato negli spostamenti per ottenerlo, si comunica che dal prossimo 15 maggio sarà ammessa l’iscrizione al concorso anche solo allegando la scansione fronte/retro della Carta d’Identità o della Patente di Guida o del Passaporto senza l’utilizzo dello SPID.

I giovani artisti, attraverso design del vetro, fotografia, fumetto, pittura, poesia visiva, videoclip musicali e street-art saranno invitati a rispondere all’interrogativo How will we live together? (Come vivremo insieme?) titolo della prossima Biennale Architettura 2020, tema che appare profetico alla luce dei mutamenti nelle relazioni umane causati dalla sopraggiunta pandemia.

La partecipazione al concorso è gratuita e le opere vincitrici per ogni specialità saranno accolte nel Padiglione Venezia della prossima Biennale Architettura. Per tutte le opere selezionate, inoltre, vi sarà la possibilità di essere esposte in prestigiose sedi culturali cittadine e pubblicate in un catalogo che sarà distribuito in occasione di una grande mostra collettiva. Ai primi tre classificati per ogni categoria in concorso sarà assegnato anche un premio in denaro.

Le integrazioni al bando, i termini di partecipazione, il link al modulo d’iscrizione ed ogni altra informazione si potranno trovare sul sito www.comune.venezia.it. Informazioni in merito possono essere richieste al Contact Center del Comune di Venezia, al numero gratuito 041.041 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, nonché attraverso la piattaforma di servizi on-line DIME, raggiungibile all’indirizzo dime.comune.venezia.it

Se hai difficoltà per il rilascio dello SPID – una delle possibilità per l’iscrizione al concorso – potrai prenotarlo e riceverlo on line mandando una mail al seguente indirizzo: [email protected] , riportando nell’oggetto della mail il seguente testo “Sono interessato al servizio online – Artefici del nostro tempo”.

Ulteriori informazioni le puoi trovare sul sito del Comune di Venezia alla seguente pagina web:

https://live.comune.venezia.it/it/2020/03/coronavirus-da-luned-16-marzo-il-servizio-ottenere-spid-da-casa-webcam

La seconda edizione del concorso “Artefici del nostro tempo” è rivolta ai giovani artisti invitati – attraverso il design del vetro, la fotografia, il fumetto, la pittura, la poesia visiva, i video clip musicali e la street art – a rispondere all’interrogativo How will we live together? (Come vivremo insieme?) titolo della prossima Biennale Architettura 2020.

“Artefici del nostro tempo” prevede la selezione di 10 opere per ciascuna disciplina artistica – realizzate singolarmente o da un collettivo di artisti – che saranno esposte presso alcune prestigiose sedi espositive del Comune di Venezia, in concomitanza con la 17. Mostra Internazionale di Architettura.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Le opere in concorso dovranno essere inedite, originali, frutto dell’ingegno degli artisti, tutte realizzate dopo il 1° Gennaio 2019, ad eccezione delle opere in vetro di cui al Punto B dell’art. 5 del bando, che prevede la partecipazione di opere realizzate successivamente al 1 Gennaio 2017.

Le opere selezionate saranno pubblicate su apposito catalogo che sarà distribuito in occasione di una mostra collettiva.

Gli obiettivi del concorso sono:

Diffondere le tendenze artistiche contemporanee delle nuove generazioni.

Dar modo ai giovani artisti di rappresentare attraverso le diverse espressioni artistiche il tema “Come vivremo insieme?”.

Promuovere giovani artisti emergenti nelle discipline oggetto del bando offrendo loro una opportunità di sviluppo e promozione della propria attività artistica ed espressiva.

