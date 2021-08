Concerto d’Estate AVA LIVE 2021 il 25 agosto 2021 alle ore 20:45 nel Parco di Villa Maria di Pezzan di Carbonera.

Concerto d’estate AVA LIVE 2021

Le Voci di Art Voice Academy

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Diego Basso Direttore

25 agosto 2021 alle ore 20:45 – Carbonera (Treviso)

Sarà la suggestiva cornice del parco di Villa Maria a Pezzan di Carbonera ad accogliere le Voci dell’Art Voice Academy, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretti dal Maestro Diego Basso,

Le Voci di Art Voice Academy fanno parte del Centro di alta formazione per lo spettacolo Art Voice Academy di Castelfranco Veneto (Tv), nato da una idea del Maestro Basso e diventato oggi punto di riferimento italiano per la musica pop, jazz e musical.

Si esibiscono con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Basso, in numerosi concerti live e nelle loro performance condividono il palcoscenico con i più grandi musicisti e cantanti della scena nazionale e internazionale. Hanno partecipato all’edizione Sanremo 2020 ospiti insieme al tenore Vittorio Grigolo, diretto dal Maestro Diego Basso nell’aria d’opera “E Lucevan Le Stelle” dalla Tosca di Giacomo Puccini e un ”Medley dei Queen”.

Sono “voci” conosciute e amate dal pubblico anche per la loro partecipazione nelle produzioni televisive Sanremo Young Rai 1, Viva Mogol!, Rai 1, e Music, in onda su Canale 5..

Dal 2012 partecipano al Concerto di Natale in Vaticano e collaborano in vari contesti artistici e musicali.

AVA LIVE è “il concerto” dell’Art Voice Academy e, per il “Concerto d’estate” – AVA Live 2021”, il Maestro Basso ha scelto un repertorio di brani selezionati tra le canzoni pop rock italiane e internazionali più conosciute e amate. Brano colonna sonora di questa edizione “Rinascerò, Rinascerai” composto e scritto da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio.

Un brano che ha fatto il giro del mondo ed è un inno alla vita e alla capacità di resistenza dimostrata dalle persone nel periodo di Coronavirus. E’ stato eseguito per la prima volta live da Roby Facchinetti, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy, diretti dal Maestro Basso, durante il concerto “Tra terra e cielo” a Castelfranco Veneto l’ultimo giorno del lockdown e riproposto nei concerti del 2021 dalle Voci dell’Art Voice Academy.

Una serata, promossa dal Comune di Carbonera, che sarà certamente carica di emozioni e coinvolgenti atmosfere.

Diego Basso – Direttore d’Orchestra

Il Maestro Diego Basso, protagonista di importanti progetti musicali nei maggiori teatri italiani e internazionali e nelle principali reti televisive. Il suo genere passa dalle arie d’opera al pop e al rock sinfonico.

Il suo èun approccio alla musica, che, al di là di ogni classificazione, mira ad eliminare barriere e liberare emozioni e trasmette continuità, circolarità, mettendo in relazione tra loro mondi diversi.

La sua vita e le sue scelte lo dimostrano: da sempre favorisce l’incontro tra universi musicali differenti, dalle orchestre ai grandi artisti, calca i palchi più vari, dai teatri celebri alle piazze fino alla tv, il mezzo di comunicazione popolare per definizione.

Il Maestro Basso si apre sempre a nuove esperienze, senza chiudere quelle che per lui continuano a rappresentare l’espressione della sua idea di musica e di direzione, convinto che l’eccellenza sia sempre il risultato di un impegno corale.

Una propensione alla condivisione che si ritrova in ognuno dei suoi mondi: essere parte di un’orchestra, essere parte di un coro, essere parte di un’accademia. Essere, infine, parte di un’emozione condivisa, che fluisce libera dal palco alla platea e che dalla platea torna ancora più dirompente al palco: Basso, infatti, è un direttore d’orchestra che non resta di spalle, che cerca e regala sguardi e attenzioni al pubblico, stabilendo con esso un dialogo unico.

Questa estate 2021 lo vede impegnato nel tour “Musicall” con Giò di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone e nei progetti di sua diretta ideazione:

“Diego Basso Direttore d’Orchestra PLAYS QUEEN”,la cui prima esecuzione si è svolta a Treviso, con tappe successive ad Asiago (venerdì 13 agosto) e Bibione in riva al mare (lunedì 16 agosto).

“Roby Facchinetti Symphony” Dopo l’anteprima al Bosco degli Artisti di Falcade (BL), venerdì 27 agosto 2021 alle 21.00 le mura medievali che si affacciano su Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto (TV) ospiteranno la prima assoluta della versione integrale del concerto “Roby Facchinetti Symphony. Inseguendo la mia musica”, progetto musicale ideato del Maestro Diego Basso in collaborazione e con la partecipazione di Roby Facchinetti.

“Omaggio a Ennio Morricone”. Tra il 2020 il 2021 è stato visto da migliaia di persone in teatri e location suggestive tra cui, Piazza degli Scacchi di Marostica, Piazza Grande Palmanova, Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, ai piedi delle mura medievali di Castelfranco Veneto, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, a Col Margherita – Passo San Pellegrino a 2.514 metri d’altezza, sul Ponte di Bassano del Grappa e in riva al mare sulla spiaggia del Faro di Bibione.

È direttore musicale del Festival di Castrocaro e recente è il concerto “Rinascerò, Rinascerai” che si è svolto sulle mura medievali di Castelfranco Veneto con ospite Roby Facchinetti con la prima Grande Orchestra che si è esibita dopo l’emergenza coronavirus.

Ha curato e diretto la versione lirico sinfonica dell’Inno d’Italia interpretato dal tenore Vittorio Grigolo dall’Arena di Verona completamente vuota e andata in onda il 2 giugno 2020 su Rai 1 in occasione della Festa della Repubblica.

Sempre con Vittorio Grigolo è stato ospite nella serata finale del 70° Festival di Sanremo dove ha diretto il tenore nell’aria d’opera “E Lucevan Le Stelle” dalla Tosca di Giacomo Puccini e un “Medley dei Queen”. Con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana ha partecipato a importanti convention nazionali: in palcoscenico artisti di fama mondiale tra cui: Marc Martel, la vera voce di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody, Tony Hadley frontman degli Spandau Ballet, Kerry Jane Ellis cantante e attrice inglese, nota soprattutto come interprete di musical a Brodway e nel West End di Londra.

Sua è la direzione di Opera on Ice in onda su Canale 5 il 25 dicembre 2019 dal Foro Italico di Roma con il Coro e l’Orchestra Sinfonietta di Roma e nell’edizione 2018, da Piazza degli Scacchi a Marostica, con campioni di pattinaggio artistico che hanno “danzato” sulle arie d’opera più famose; in palcoscenico i 100 musicisti dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro Open House e i solisti della Fondazione Pavarotti.

Porta la sua firma il doppio concerto evento, dedicata alla raccolta fondi dopo la “Tempesta Vaia” che si è svolto nel del 2019 nel Bosco degli Artisti a Falcade e a Treviso al “Teatro Comunale Mario del Monaco” con “La mia terra”, progetto musicale ideato e curato direttamente dal Maestro Basso, come anche il tour con orchestra “Fly me to the moon” e “Musica è”, viaggio di 200 anni tra arie d’opera, musical, jazz e pop nazionali e internazionali.

Oltre ai tradizionali appuntamenti con i concerti AVA LIVE il pubblico ha avuto modo di apprezzare la conduzione dell’Orchestra in diretta live su RAI 1 da piazzale Kennedy con “Una ballata per Genova”. Tra le grandi produzioni televisive ricordiamo Sanremo Young, in onda in prima serata su Rai 1, dal Teatro Ariston di Sanremo, in qualità di direttore musicale del programma e direttore della Sanremo Young Orchestra, Music su Canale 5 e Viva Mogol! trasmesso su RAI 1.

Oltre ai più importanti teatri nazionali ed internazionali ama portare con il progetto “Tra terra e cielo” la grande orchestra e la musica nelle piazze e in luoghi inediti come il Sacrario di Cima Grappa, alle sorgenti del Fiume Sile, a quota 2000 metri nel cuore delle Dolomiti. Lì dove la musica coinvolge e meglio aiuta ad aggregare.

Direttore d’orchestra del tour italiano e nordamericano de Il Volo ha diretto numerosi concerti dedicati all’universo musicale del Maestro Ennio Morricone tra cui l’Omaggio a Morricone in occasione del Concerto di Natale nella stagione musicale 2015/2016 in Cina con la Guangzhou Symphony Orchestra e ha fondato il Centro di alta formazione per lo spettacolo Art Voice Academy e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana di cui è direttore unico.

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana nasce nel 2004 per iniziativa del suo direttore, il maestro Diego Basso. E’ un progetto che ricalca le orme delle grandi orchestre che fino agli anni Settanta hanno interpretato le colonne sonore cinematografiche, brani, spettacoli teatrali e musical, oltre alle arie d’opera.

E’ composta da più di 100 elementi e ha una sezione Young di 40 musicisti trai 18 e i 25 anni. Dalla sezione Young è nata la Ritmico Sinfonica Young Orchestra.

Riconosciuta tra le migliori orchestre per la sua specificità nell’ambito musicale pop rock sinfonico, ha nel suo repertorio spettacoli con le più belle arie d’opera e si esprime al meglio nei concerti live.

I professori dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana accompagnano infatti il Maestro Diego Basso, che è direttore unico, in concerti nelle piazze più belle d’Italia, nei teatri italiani e internazionali e nelle produzioni televisive.

Nota sicurezza

L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso è la prima grande orchestra che si è esibita al termine del lockdown per l’emergenza coronavirus e nella seconda fase, ha dato l’avvio ad un tour di concerti in tutta Italia. Eventi per i quali è stato creato un team che ha messo in atto un piano di produzione e sicurezza per orchestrali, artisti, e addetti ai lavori che sono stati “formati” per la messa in pratica di tutte le misure di contenimento.