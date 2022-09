All’interno della splendida e puntuale kermesse Treviso Comic Book Festival andata in scena lo scorso weekend e che proseguirà fino al 9 ottobre spicca per delicatezza e originalità diffusa la mostra di Sarah Mazzetti dal titolo “Comfort Zone” a Palazzo Giacomelli.

Artista a livello internazionale (New York Times New York Yorker, Die Zelt, Feltrinelli), Sarah in punta di piedi, senza frastuono ma con immediatezza cromatica e concettuale ci introduce con piena identità nel suo viaggio colorato e altamente comunicativo intorno alla sua Comfort Zone, luogo di privilegi emozionali dove tutto è situato in cima a illustrazioni che sospingono alla curiosità più volitiva.

Tra bozzetti, locandine e disegni la verve di Sarah Mazzetti si mostra ammiccante e ci regala un petit tour piacevole e divertente. Appassionante.

L’autrice, che annovera collaborazioni nel settore dell’animazione ha ricevuto vari premi per il suo lavoro su tutti il Golden Medal della Society of Illustrator di NY e nel 2019 il Premio Internazionale d’illustrazione Bologna Children’s Book Fair-Fundación SM.

Photo by Mauro Lama

Treviso Comic Book Festival 2022

22-21-EVENTI di Mauro Lama