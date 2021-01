CNA Treviso. Le aziende artigiane della Marca trevigiana si fanno teatro per cantanti, musicisti, attori, danzatori

Le aziende artigiane della Marca trevigiana si fanno teatro per cantanti, musicisti, attori, danzatori

Art’igiani: al via la rassegna dal 29 gennaio

È stato presentato questa mattina, in conferenza stampa, il calendario della rassegna Art’igiani, il progetto nato da un’idea di CNA e dei suoi imprenditori più illuminati, in collaborazione con il Teatro del Pane e l’ass. La Torre Disegnata, con l’obiettivo di far rivivere la cultura, l’arte, il teatro, la danza, la musica aprendo le porte delle aziende a cantanti, musicisti, attori e danzatori, ovvero a quei lavoratori professionisti dello spettacolo, così duramente colpiti dalle misure anti-Covid.

Tutti gli eventi avranno un pubblico digitale e saranno trasmessi live tramite i social.

Da troppo tempo teatri, cinema, sale concerto, circoli e altri luoghi di cultura sono chiusi, con grande perdita per tutti e per tutto il sistema: per chi vive di spettacolo, arte e cultura, per noi che ne fruiamo e per l’economia stessa.

L’appello lanciato subito prima di Natale ad artigiani e artisti è stato raccolto con successo da entrambe le categorie che hanno deciso di “darsi la mano” e inviare un segnale di voglia di rilancio. La rassegna inizierà venerdì 29 gennaio e offrirà appuntamenti fino ad aprile per concludersi con un evento finale al Teatro del Pane. Il calendario rimane aperto ad altre aziende e artisti che desiderino partecipare al progetto.

«Un’iniziativa di valore che cerca di alzare l’attenzione sul dramma che stanno vivendo i lavoratori dello spettacolo con gravi danni per tutto il sistema economico – afferma Gabriele Rotini, responsabile nazionale CNA Artistico -. Per CNA questa chiusura generalizzata ha poco senso in quanto le modalità per lavorare in sicurezza si possono trovare come dimostrano le trasmissioni televisive con pubblico, che rimangono in essere, e la notizia che l’Ariston si sta preparando per ospitare Sanremo. Sarebbe una grave ingiustizia se ciò avvenisse, perché significa che si stanno usando due pesi e due misure e questo non è tollerabile».

Se i teatri rimangono chiusi, dunque, le aziende aprono le porte alla cultura perché lasciarla “senza voce” è quanto di peggio si possa fare in un Paese che voglia guardare con fiducia, intelligenza e progettualità al futuro.

«Ringrazio le aziende che finora hanno aderito all’iniziativa – dice Alfonso Lorenzetto, presidente di CNA Treviso -: insieme stiamo dando un segnale di solidarietà concreta e un messaggio forte e chiaro: la cultura non è solo una delle più alte forme di espressione dello spirito umano ma è anche un vero e proprio motore di sviluppo economico e progresso sociale».

«Molte delle aziende che hanno aderito – spiega Mattia Panazzolo, direttore di CNA Treviso – offrono servizi nell’ambito della comunicazione, questo conferma il valore del progetto non solo in chiave solidaristica e culturale, ma anche di marketing aziendale: le nostre piccole imprese e i nostri professionisti, in un mercato competitivo, devono trovare modi sempre più “non convenzionali” e innovativi per comunicare il proprio brand e i propri prodotti e servizi. Comunicare l’eccellenza artigiana associandola all’eccellenza artistica è un modo per spingere fortemente il proprio business».

A fare da trait d’union tra mondo dello spettacolo e modo dell’impresa artigiana è stato l’attore trevigiano Mirko Artuso del Teatro del Pane che, in questa ricerca, ha fatto anche una piacevole sorpresa: «Alcune aziende avevano già il loro “artista” da proporre e questo è un chiaro segnale che i due mondi, nella nostra provincia, già si parlano e si interfacciano. L’augurio è che nel tempo la collaborazione tra arte e artigianato diventi sempre più strutturata e continuativa dal momento che gli artisti sono artigiani e gli artigiani artisti».

La Torre Disegnata, associazione con sede a Vittorio Veneto che mette insieme illustratori, grafici, fumettisti, ha dato il suo contributo attraverso la bellissima immagine di Art’igiani, disegnata appositamente dall’illustratore Arcadio Lobato, allievo di Štĕpán Zavřel, ed è a disposizione per portare le opere dei propri associati in mostre itineranti nelle aziende.

Ad ospitare il primo evento di Art’igiani è Pasticceria Sarti di San Vito di Altivole, un’attività giovane che è riuscita a crearsi una buona clientela e ad espandersi nonostante la crisi pandemica grazie ad un uso intelligente dei social messo in campo dal suo titolare Gianandrea Salvestrin.

Venerdì 29 gennaio, alle 18.30, alla Sarti si esibirà il soprano Olga Scalone che ama definirsi “cantattrice”, ovvero una cantante lirica dei nostri giorni, e proporrà il concerto a tema “Ma l’amore…” con i brani L’uccellino della radio, Il pinguino innamorato, Ma l’amore no, Le farfalle nella notte, Rosalina, Figlio della luna e Futura di Lucio Dalla.

Tutti gli eventi, il venerdì alle 18.30, avranno un pubblico digitale e saranno trasmessi in diretta LIVE sulla pagine FB dell’azienda stessa, della CNA (le territoriali, la regionale e la nazionale), del Teatro del Pane, de La Torre Disegnata, dei singoli artisti o delle loro compagnie e di Oggitreviso.it.

ECCO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI FINORA PROGRAMMATI

29.01 – Pasticceria Sarti – San Vito di Altivole – Olga Scalone, soprano

05.02 – Pasticceria Ducale – Ponte della Priula – Carlo Colombo, musicista e cantante

12.02 – Team di professionisti (Alfonso Lorenzetto Fotografo, Strategia Vincente di Alessandro Bergamin, Michele Borsato video maker) – Treviso (sede CNA) – Erica Boschiero, cantautrice

19.02 – Anselmi srl – Roncade – Marco Furio Forieri (ex Pitura Fresca), musicista e cantante

05.03 – Otium Comunicazione – Castelfranco Veneto – Mauro Martinuz e Alberto Paolini / Bottega Sonora, musicisti

19.03 – La Perla del Sile B&B – Silea – Fabrizio Paladin / Teatro Studio Maschera, attore

26.03 – Printmateria srl – Vedelago – Silvia Bugno, danza creativa

09.04 – Studio Pointer – Mogliano Veneto – Filippo Tognazzo / Zelda Teatro, attore

