Circuito Cinema: torna, in streaming, il ciclo di proiezioni “La qualità non è acqua”. Il sindaco Brugnaro: “Un altro appuntamento con film di qualità per vivere la magia del grande schermo da casa”

Tornano gli appuntamenti con il ciclo di proiezioni “La qualità non è acqua”, realizzato dal Circuito Cinema del Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con SNCCI, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Triveneto. La rassegna si trasferisce in streaming con la proiezione dei film nelle sale virtuali del Giorgione (previo acquisto del biglietto su www.liveticket.it/giorgionemoviedessai), mentre le presentazioni dei film saranno visibili gratuitamente online sulla pagina Facebook di Circuito Cinema Venezia.

Primo appuntamento mercoledì 17 febbraio alle ore 20.30 con la presentazione di “L’hotel degli amori smarriti” di Christophe Honoré da parte della critica cinematografica Chiara Pavan. Il film con Chiara Mastroianni e Vincent Lacoste era in concorso ai Premi César e a Cannes nel 2019, dove una strepitosa Mastroianni è stata premiata come migliore attrice nella sezione “Un certain regard”. La trama racconta che dopo 20 anni di matrimonio Maria decide di andarsene e si trasferisce nella stanza 212 dell’hotel di fronte alla sua casa coniugale. Da lì, Maria può scrutare il suo appartamento, suo marito, il suo matrimonio. Si chiede se ha preso la decisione giusta, ma in questa sua riflessione scoprirà di non essere sola.

“Dopo il successo dell’iniziativa #Iorestoinsala con cui il Circuito Cinema è riuscito a far collegare da tutta Italia cinefili direttamente alla sala virtuale del cinema Giorgione – commenta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – continuano gli appuntamenti per la proiezione e la visione di film di qualità via Internet. Un’altra interessante iniziativa che raggiungerà i cittadini nelle proprie case per far vivere, in sicurezza, la magia del grande schermo.”

Ecco il programma completo della rassegna:

17 febbraio “L’hotel degli amori smarriti”, presentazione di Chiara Pavan

24 febbraio “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, presentazione di Andrea Curcione

03 marzo “Burning – L’amore brucia”, presentazione di Giacomo Pistolato

10 marzo “Visages Villages”, presentazione di Vincenzo Patanè

17 marzo “Il paradiso probabilmente”, presentazione di Marco Contino

24 marzo “Ex libris”, presentazione di Francesco Lughezzani

31 marzo “Roubaix, Une Lumière”, presentazione di Giovanni Santoro

07 aprile “La vita invisibile di Eurídice Gusmão”, presentazione di Michela Manente

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Venezia, nella sezione dedicata al Centro Candiani.

