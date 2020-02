Ciclo di workout Nordic Walking Super Fitness a Treviso

Strada facendo – Nordic Walking Treviso organizza un ciclo di workout di livello avanzato per il miglioramento del fitness personale.

Gli allenamenti si svolgeranno a Treviso e sul Montello, in un ambiente pianeggiante e collinare. I partecipanti più temerari saranno selezionati dall’istruttore per la partecipazione a trail o eventi sportivi nella provincia di Treviso a tecnica Nordic Walking: un’occasione per fare squadra e divertirsi in compagnia!

Novità! Per la prima volta a Treviso sarà possibile:

– ottenere un monitoraggio completo dei movimenti e delle andature, per migliorare i propri obiettivi sportivi

– utilizzare bastoncini tecnologici per testare il movimento di ciascuno

Obiettivi del corso

Fra gli obiettivi principali di questi workout ci sono il potenziamento di:

– resistenza generale

– forza specifica

– velocità

– mobilità articolare

Requisiti del corso

La partecipazione prevede i seguenti prerequisiti:

– padronanza della tecnica Nordic Walking

– buona salute

– pratica del Nordic Walking 2 volte la settimana (di cui una al sabato, per coloro che non frequentano altre discipline sportive aerobiche)

– disponibilità a frequentare a Treviso e sul Montello, in base al calendario

È necessario il certificato del proprio medico curante. Quello per idoneità agonistica è a discrezione.

Calendario

Febbraio: sabato 29 *workout di prova sul Montello per tutti coloro che hanno la curiosità di provare ad allenarsi in salita*

Marzo: sabato 7 – 14 – 21 – 28

Aprile: sabato 4 – 11 – 18 – 25

Maggio: sabato 2 – 9 – 16 – 23 – 30

Giugno: sabato 6 – 13

Iscrizioni entro martedì 25 febbraio.

Info iscrizione: [email protected]

Info tecniche: Michela cell 347 8305770

Costi: abbonamento di 60€ per l’intero ciclo.

