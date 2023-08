Ciani Live Aid: musica e solidarietà per ricordare Gianluca Pistolato

MESTRE – Si terrà la terza edizione di Ciani Live Aid, un festival musicale dedicato alla memoria di Gianluca “Ciani” Pistolato, batterista scomparso nel 2019 a 44 anni per il cancro.

L’evento, organizzato dagli amici storici di Ciani in occasione del suo compleanno, ha lo scopo di celebrare la sua passione per la musica e di sostenere due realtà importanti nella lotta contro il cancro:

l’Istituto Oncologico Veneto (IOV)

l’Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici Mestre (AVAPO)

Nell’area degli impianti sportivi di Zelarino, oltre ai concerti di vari gruppi pop rock, ci saranno i gazebo delle associazioni coinvolte, stand gastronomici e birra fresca. Il ricavato delle serate sarà devoluto all’IOV per finanziare la ricerca e all’AVAPO per accompagnare i pazienti oncologici e le loro famiglie.

Tra gli ospiti delle precedenti edizioni ci sono stati i Barracuda con Gigi Cavalli Cocchi, batterista di Ligabue; i Nuovo Fronte del Vasco con Andrea Innesto e Andrea Braido dalla band di Vasco Rossi; Gamber (Pink Floyd), Velvet Dress (U2), Liveplay (Coldplay), OI&B (Zucchero) e molti altri.

Anche quest’anno il progetto Ciani Live Aid vuole potenziare e ampliare i servizi di supporto ai pazienti oncologici sul territorio, in collaborazione con AVAPO e le istituzioni sanitarie. Inoltre, per ridurre lo spreco di rifiuti ed energia, verranno usati materiali biodegradabili per piatti, posate e bicchieri.

Ciani Live Aid è un festival che unisce musica e solidarietà, per ricordare Ciani e il suo amore per la vita.