Caruso non basta, l’Italia è fuori

Non basta la doppietta di Caruso, l’Italia viene eliminata dal Sudafrica dopo una partita rocambolesca decisa nel recupero.

WELLINGTON – Troppa poca Italia per passare il girone e qualificarsi agli ottavi di questo campionato Mondiale di calcio femminile. Mancano il cuore, l’attenzione, l’esperienza e anche un pizzico di fortuna. Le speranze di passare il turno per le azzurre crollano al 92° minuto sotto i colpi di Magaia e Kgatlana, senza contare l’autogol tragicomico della debuttante Orsi.

In un girone largamente alla portata delle italiane, la nostra nazionale si classifica terza dietro alla Svezia a punteggio pieno e al sorprendente Sudafrica,che mai prima d’oggi aveva vinto una partita al mondiale.

Fatale è stato proprio quel cambio generazionale (oggi l’età media per le azzurre era di 25 anni e 117 giorni) richiesto a gran voce dopo il deludente europeo dell’anno scorso, ma probabilmente iniziato troppo a ridosso dell’inizio di questi campionati mondiali non dando modo alla squadra di assestarsi e trovare nuovi equilibri.

La partita

Notevoli i passi indietro rispetto al bel primo tempo della partita contro la Svezia, lo schiaffo dei 5 gol subiti erano probabilmente ancora troppo impressi nelle teste delle ragazze di Bertolini. Non si è visto il bel fraseggio, la velocità nei passaggi, le idee, ma solo un giocare da sole, lanci lunghi e sperare nella giocata di qualcuno.

Giocata che in realtà avviene al decimo minuto quando Beccari si invola in area e viene abbattuta da Dhlamni. Rigore trasformato freddamente da Arianna Caruso. Sembra tutto facile per le azzurre, ma le sudafricane iniziano a farsi avanti e prendono un palo con Moodaly al 21°. Passano undici minuti ed ecco l’Harakiri che non ti aspetti: Orsi fa un retropassaggio a Durante senza guardare la posizione della compagna. La palla entra mestamente in rete.

Si rivedono i fantasmi della partita contro la Svezia, ma l’Italia reagisce subito con il palo di Beccari su traversone di Giugliano. A fine primo tempo altra bella occasione per le azzurre con Dragoni che pesca Beccari sulla destra ma il passaggio per Bonansea è sbagliato e il punteggio rimane bloccato sull’1 a 1 che comunque ci qualificherebbe agli ottavi.

Il secondo tempo inizia con le stesse ventidue in campo, l’Italia crea poco e male e il Sudafrica cresce in speranze e fiducia. La Ct effettua i primi cambi al 64°: Bartoli per Di Guglielmo e finalmente Girelli per Bonansea. Appena tre minuti dopo Kgatlana serve Maglaia in area che non sbaglia per il più semplice dei gol.

Nonostante la Svezia stia vincendo con l’Argentina, con questo risultato l’Italia sarebbe eliminata. Quattro minuti dopo rischiamo il tracollo con il tiro di testa di Kgatlana, ma Durante salva. Finalmente arriva la reazione delle azzurre: calcio d’angolo, testata di Girelli, tocco di Caruso e gol. Dopo alcuni minuti di tensione per il controllo al Var per un presunto fuorigioco della giovane bianconera, l’urlo di gioia esplode. Pareggio, con questo risultato saremmo agli ottavi.

Girelli avrebbe sul piede la palla della vittoria dopo una bellissima azione di Cantore (subentrata al posto di Beccari), ma centra il portiere avversario. Dieci minuti di recupero: al 92° Seoposenwe corre sulla linea del fuorigioco e trova Magaia in area. Controllo, passaggio per Kgatlana e gol.

Gli ultimi minuti sono un assalto continuo delle italiane con anche una buona occasione per Giacinti che finisce fuori di niente. Fischio finale, le azzurre vanno a casa. Le sudafricane vincono la loro prima partita nella storia del mondiale e piangono felici.

Molto rammaricata la CT Bertolini a fine partita: “Mi spiace molto, perché abbiamo lavorato duramente per passare il girone e non ci siamo riuscite. Sono molto dispiaciuta”. Non credo che a questo gruppo mancasse l’intesa, è nata un po’ di paura nel corso di questa competizione e i cinque gol subiti con la Svezia ci hanno tolto certezze. Anche il gol che abbiamo preso oggi ci ha fatto paura”.

Prosegue poi parlando del futuro: “Penso che queste siano le giocatrici migliori, ho schierato chi doveva giocare. Questa Nazionale avrà un buon futuro e le giocatrici che hanno giocato in questo Mondiale getteranno le basi per costruire il prossimo ciclo. Non ha importanza il mio futuro, ma quello del movimento. Mi auguro di aver lasciato un’eredità per chi verrà dopo, con questa squadra giovane”.

Queste le parole invece di Arianna Caruso, autrice dei due gol: “Non era ovviamente quello che volevamo e sognavamo. Dovremmo analizzare tutto quello che è successo e ripartire. Credo in questo gruppo e credo nella nostra forza. I due gol contano ben poco perché non ci hanno portato al passaggio del turno. Abbiamo imparato in questo Mondiale che niente è scontato. Se non si vince non si va avanti. Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito e mi dispiace non avergli regalato gioie. Ci tenevamo a fare bene. Abbiamo un grande potenziale e siamo davvero forti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e spero che dalle prossime partite sarà così”.

SUDAFRICA-ITALIA 3-2

MARCATRICI: 11’ rig Caruso (ITA), 32’ aut. Orsi (RSA), 67’ Magaia (RSA), 74’ Caruso (ITA), 90’+2’ Kgatlana (RSA)

SUDAFRICA (3-4-3): Swart; Gamede, Matlou, Mbane; Ramalepe (95’ Makhubela), Moodaly (46’ Kgoale), Motlhalo, Dhlamini (105’ Holweni); Seoposenwe, Kgatlana, Magaia (95’ Shongwe). All. Desiree Ellis.

ITALIA (4-2-3-1): Durante; Di Guglielmo (64’ Bartoli), Linari, Orsi (100’ Glionna), Boattin; Giugliano, Caruso (84’ Greggi); Beccari (84’ Cantore), Dragoni, Bonansea (64’ Girelli); Giacinti. All. Milena Bertolini.

ARBITRO: Maria Carvajal (CHL). ASSISTENTI: Leslie Vaquez (CHL), Monica Amboya (CHL); IV ufficiale Myriam Marcotte (CAN)

Photo Credits: Figc.it