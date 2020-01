Chiude il banco di pesce di Bassich in campo Santa Margherita

Un altro pezzo importante di storia veneziana se ne va. Chiude lo storico banco di pesce di Paolo Bassich in campo Santa Margherita.

Da ormai 63 anni Paolo serviva con competenza e affetto i suoi affezionati clienti. Il banco lo ha ereditato dal padre e aveva cominciato a lavorare il pesce fin da bambino.

Ora Paolo Bassich ha 75 anni, è stanco e tira i remi in barca anche se l’età per il momento non pesa.

