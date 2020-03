Cercasi nonno vigile per scuola Collodi Marocco

Quartiere di Marocco. Purtroppo da questa settimana il nonno vigile ha dato le dimissioni; pertanto, quando riapriranno le scuole, il Comune dovrà inviare due volte al giorno un vigile a presidiare il passaggio pedonale per agevolare il transito dei bimbi.

Il Presidente del Quartiere segnala che si sta cercando questa figura. Questa è la richiesta: “Il Comune di Mogliano sta cercando per il Quartiere di Marocco un nonno vigile che agevoli i bambini nell’attraversare la strada, all’ingresso e all’uscita da scuola, fermando le auto in transito. Chi avesse un po’ di tempo a disposizione per questa iniziativa può inviare la propria candidatura all’Associazione di Quartiere ([email protected]) oppure contattare il Comune. Il servizio è retribuito.”

Orari della scuola Collodi:

• tutti i giorni entrata ore 8.30

• uscita: lunedì 12.20, martedì 16.20, mercoledì 12.20, giovedì 16.20, venerdì 12.50.

Per informazioni: Ufficio cultura associazionismo e turismo, via Terraglio 5, ex scuole Rossi. Tel. 041.5930801. Orari: lunedì 9-12, giovedì 9-12 e 15.30-17.

Oppure biblioteca comunale, via De Gasperi 8, tutte le mattine. Tel. 041.8777046 (chiedere di Laura).

Commenta la news

commenti