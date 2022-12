Centro Antiviolenza: apre a Mestre “L’atelier delle Donne”

Inaugurato a Mestre, in viale Garibaldi 155/A, “L’atelier delle Donne“, un nuovo spazio promosso dal Centro Antiviolenza del Comune di Venezia.

Si tratta di un luogo pensato come un “gira la moda” in cui le donne possono scegliere e portare abiti, in un’ottica di scambio e reciprocità, ma anche un posto per prendere un caffè in compagnia. Nei prossimi mesi partiranno dei laboratori di danza e cucito e altri sono in cantiere: saranno infatti le frequentatrici dell’atelier coloro che potranno portare idee e progetti da realizzare.

All’inaugurazione, che si è tenuta nei giorni scorsi, la dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie della Direzione Coesione sociale del Comune di Venezia, Alessandra Vettori, ha sottolineato l’impegno del Comune di Venezia nel contrasto alla violenza sulle donne e il sostegno al Centro Antiviolenza e alle sue Case Rifugio, come azione concreta per aiutare le vittime di violenza a sostenere i loro progetti di autonomia ed empowerment.

Hanno partecipato inoltre associazioni, volontari e consigliere di Municipalità che sono state coinvolte nell’organizzazione e nella gestione di tutti gli appuntamenti del Novembre Donna, e moltissime donne e operatori che hanno frequentato il Centro Antiviolenza nel corso della sua storia, dal 1994 ad oggi.

L’atelier e i nuovi spazi nascono come luoghi dedicati alle donne che frequentano il Centro o che sono interessate al tema della violenza di genere.

Si è formato infatti un gruppo di volontarie con il desiderio di rendere questo posto il centro di una rete più ampia e l’auspicio delle fondatrici è che questo primo momento di incontro possa essere il primo di una serie di momenti dedicati a rinforzare le relazioni con il territorio, le associazioni, gli esercizi commerciali, i Servizi: “Ci piacerebbe – hanno concluso le operatrici del Centro Antiviolenza – che, a partire da oggi, prendano forma idee, laboratori, e progetti“.