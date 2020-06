Cedole librarie, anno scolastico 2020/2021: al via la prenotazione dei testi per gli alunni delle primarie residenti a Casier

Casier, 18.06.2020 – Scuola, a Casier ci si organizza per le cedole delle elementari. Come stabilito dall’articolo 36 della Legge Regionale n. 18/2016, i Comuni hanno il compito di occuparsi della fornitura gratuita dei libri di testo destinati alle famiglie degli alunni della scuola primaria, residenti nel proprio territorio, attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.

Si tratta dei libri adottati per l’anno scolastico 2020/2021: lo studente residente a Casier può ottenere una sola fornitura gratuita dei libri di testo nel corso dello stesso anno scolastico, per questo il Comune di Casier ha predisposto anche per l’a.s. 2020/2021 solo cedole nominative con codice a barre univoco.

Le cedole librarie saranno distribuite agli alunni residenti e frequentanti le scuole primarie di Casier tramite il personale docente all’inizio del prossimo anno scolastico (2020/2021).

La cedola sarà consegnata agli alunni i primi giorni di scuola attraverso il personale dell’Istituto Comprensivo.

Sarebbe preferibile che le famiglie interessate ordinassero i testi scolastici presentando al fornitore prescelto la lista dei libri entro il 27 giugno prossimo, termine consigliato per poter ottenere i libri a settembre, in tempo per l’inizio della scuola. È comunque facoltà della famiglia prenotarli anche più tardi, senza però la certezza di avere i testi per l’inizio dell’anno scolastico.

Le cedole per gli alunni residenti nel Comune di Casier, ma frequentanti scuole fuori Comune, dovranno essere ritirate esclusivamente in Biblioteca Comunale del Comune di Casier, previo appuntamento telefonico al numero 0422 381504 secondo i seguenti orari:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 10.00 – 12.30 14.30 – 17.30 10.00 – 12.30 10.00 – 12.30 14.30 – 17.30 10.00 – 12.30 10.00 – 12.30

Le famiglie degli alunni non residenti a Casier e frequentanti le Scuole Primarie di Casier dovranno contattare il proprio Comune di residenza per avere indicazioni sulle modalità di fornitura dei testi scolastici. Il Comune di Casier non erogherà alcun rimborso alle Scuole, alle famiglie o ai Comuni a compensazione di eventuali spese da essi sostenute per l’acquisto dei libri di testo in oggetto.

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Unico Amministrativo – Ufficio Istruzione del Settore Servizi alla Persona del Comune di Casier, Via Roma 2 all’indirizzo e-mail [email protected], oppure telefonando ai numeri 0422.493073, 0422.383471 e 0422.381504, quest’ultimo relativo alla Biblioteca Comunale negli orari indicati.

