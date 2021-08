Casier. Denunciato per tentata truffa un diciannovenne

La Stazione CC di Dosson di Casier, dopo accurata indagine, ha individuato e denunciato E.S., 19enne palermitano incensurato, per il reato di truffa. L’indagato, mediante raggiri, riusciva a trarre in inganno un giovane trevigiano che aveva posto in vendita degli pneumatici su una nota piattaforma di e-commerce. In pratica, la parte offesa è stata indotta ad accreditare la somma di € 750 sulla tessera postepay dell’indagato, nell’erronea convinzione di percepire, al contrario, il corrispettivo pattuito. Per il truffatore è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.