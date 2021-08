Green pass illegale per i giuristi. Vicina la fine del regime sanitario?

L’Osservatorio Permanente sulla legalità costituzionale ha espresso la sua posizione sul Green Pass e sulle misure adottate in regime sanitario.

Secondo l’Osservatorio il green pass è una violazione del dettato costituzionale voluto da un governo “Appiattito sulla logica emergenziale e realizzata tramite un potere di polizia diffuso”.

Sempre secondo l’Osservatorio questo decreto va disapplicato perché contrario alla Costituzione ed in contrasto al diritto UE.

Di conseguenza devono essere invalidate le sanzioni contro chi non si vaccina. In definitiva se un cittadino venisse colpito da una sanzione in base al decreto sul green pass, il decreto stesso va disattivato perché contrario al principio di primazia del diritto comunitario..

Infine il citato documento dell’Osservatorio Permanente sulla legalità cosituzionale ricorda che questo decreto legge produce effetti di discriminazione e “Finirebbe per costituire l’indiretta imposizione di un obbligo vaccinale e la conseguente violazione della libertà personale solo per imporre un vaccino sperimentale con una sola certificazione d’emergenza e senza prova sulla sua capacità di contenere i contagio.”

Concludendo il green pass sembra destinato alla fine. Ricordiamo che il green pass è stato introdotto con decreto legge che ha valore solo per 60 giorni, scadrà il 22 settembre e se non sarà convertito o reiterato entro questa data tutte le restrizioni non avranno più alcun valore.

Per tutti questi motivi il green pass è stato già dichiarato illegale dai tribunali spagnoli

Fonte: oggi notizie.eu del 18/98/2921