Case di riposo, la benedizione del parroco via web ad anziani e operatori

Commovente il messaggio e del parroco di Monastier, Monsignor Luigi Dal Bello, ad anziani e operatori della casa di riposo di Monastier

Anche per Monsignor Luigi Dal bello, parroco di Monastier è impossibile entrare all’interno del Centro Servizi “Villa delle Magnolie” dove era solito recarsi per andare ad incontrare i 180 ospiti per celebrare la Santa Messa e portare un saluto.

Lì la vita continua fortunatamente in modo regolare. Il COVID-19 è qualcosa che gli ospiti conoscono solo perché ne stanno sentendo parlare in televisione. E così proseguono per gli ospiti le passeggiate nel grande parco circostante la struttura le attività di giardinaggio, di pittura dei cartelli “Andrà tutto Bene”, di bricolage, di lettura e le telefonate via tablet in Face-Time degli ospiti con i familiari che non vedono di persona da settimane ma anche momenti di interazione a livello digitale con i 24 bambini del Micronido “La Casa sull’Albero” presente all’interno del Centro Servizi ed in questo momento anche loro a casa.

Ma quello che manca agli anziani è la Messa quotidiana che veniva celebrata nella chiesetta all’interno della struttura.

È per questo che Monsignor Dal Bello non si è dato per vinto e in questo momento di quarantena ha deciso di mandare il suo messaggio e la benedizione via web.

“Carissimi amici di Villa delle Magnolie ospiti e personale della direzione operatori dei servizi medici e infermieri animatori e don Adriano sono lieto di salutarvi in questo tempo di lontananza a cui siamo costretti per custodire il bene prezioso della salute. Sento la mancanza dell’incontro con voi nella celebrazione della Santa Messa e negli altri incontri quotidiani – prosegue Monsignor Luigi Dal Bello nel suo video messaggio. – Sappiamo tuttavia che siamo sempre presenti e vicini gli uni agli altri soprattutto confidiamo nell’amore del Signore per noi. Lui veramente veglia su di noi, è accanto a noi ed è con noi. Invochiamo il suo aiuto e la sua consolazione. Siamo certi che questa lontananza terminerà e ritorneremo a condividere insieme i momenti che la vita ci offre.

Grazie per la vostra presenza e per la speranza. Grazie alle persone che si prendono cura di voi con amore. Ci ricordiamo vicendevolmente nella preghiera con l’aiuto del Signore, della Vergine Maria dei Santi nostri amici e dei nostri cari che vivono nel Signore. Un cordiale saluto da me Don Luigi da Lucia cooperatrice ed a tutti i volontari che vi accompagnano e vi vogliono bene e vi pensano continuamente” Saluti che si concludono con la Santa Benedizione impartita via web. “Ci benedica il Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un abbraccio fraterno e paterno a tutti …da lontano”.

