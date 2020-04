Carrefour avvia la cassa integrazione per 4.472 dipendenti

Si attenua la morsa del Coronavirus e cominciano i guai per i dipendenti della grande catena francese Carrefour. Sì, infatti Carrefour ha deciso ora di mettere in cassa integrazione sociale 4.472 dipendenti in Italia, per lo più dei supermercati del Nord Italia.

Tredici settimane per i dipendenti dei punti vendita di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, adducendo come motivazione il forte calo delle vendite causa emergenza Coronavirus.

A quanto sembra solo Carrefour ha subìto perdite in questo periodo, tutti gli altri ipermercati hanno avuto un aumento del volume di affari perché la popolazione ha fatto lunghe file per potersi accaparrare generi alimentari e fare scorte nel periodo della massima pandemia.

E così quelli che per molti sono stati degli eroi per essersi esposti al contagio, aggirandosi tra gli scaffali per riempirli di merci o presenti nelle casse a stretto contatto con una marea di gente spesso poco protetta da mascherine e a volte scortese – sì proprio quelli che hanno garantito l’apertura dei punti vendita Carrefour nel periodo di massima crisi – ora finiscono incolpevoli in cassa integrazione.

