Carnevale: balli in maschera e sfilate, Work in Progress tour in Italia

Un mese di febbraio ricco di appuntamenti per la Work in Progress, l’associazione che porta avanti da anni un progetto straordinario condiviso a livello locale e nazionale da altri enti e istituzioni: la Maschera strumento di valorizzazione e promozione del territorio, non solo nel periodo carnevalesco. Dal 2019 fa parte del Centro di Coordinamento Maschere Italiane che persegue tali finalità.

CONVERSANO (Bari) – Da venerdì 3 a domenica 5 la carovana della Work in Progress sarà presente all’inaugurazione del Carnevale di Acireale (Sicilia), in rappresentanza delle maschere pugliesi iscritte al centro Coordinamento maschere italiane. In questa occasione sfileranno Fumarella e la Contessa Roverella, protagoniste insieme alle maschere che parteciperanno da tutta Italia.

Giovedì 9 Febbraio, ore 19.00, presso il Castello Marchione (Strada Provinciale 101, Km 6) lo scrittore e poeta Michele Grieco presenta il suo ultimo lavoro editoriale “Fumarella”, edito da Paginaria, la terza maschera di Conversano, dopo Conte Smeraldino e Contessa Roverella, iscritta al Centro di Coordinamento Maschere Italiane. L’autore, anche presidente del Comitato Pescarello Scherzarello, maschera di Polignano a Mare, dialogherà con Savia Damato Presidente dell’Associazione Work in Progress, Antonio Fanizzi, presidente della sezione SudEst Barese “Società Storia Patria per la Puglia”, referente Fai del Sud Est barese. Modera la serata la dirigente del 2^ Circolo Didattico Via Firenze, Maria Pellegrini. L’evento è organizzato da: Work in Progress, 2^ Circolo didattico Via Firenze, Società di Storia Patria per la Puglia, Fai delegazione Conversano. A seguire nel suggestivo Castello Marchione avrà luogo il ballo di Fumarella. La prenotazione è obbligatoria: 3711178436 / 3341042681 / 3385405233.

Venerdì 10 febbraio, veglioncino in maschera per i più piccoli con l’animazione del Mago Felix. Giochi e magie per divertirsi insieme alle maschere di Fumarella, conte Smeraldino, Contessa Roverella e Pescarello di Polignano. Appuntamento a Conversano nella struttura di Facciamo Festa, in via Positano, che organizza l’evento in collaborazione con la Work in Progress. Un ringraziamo Cart Boutique, casa Liuzzi. È necessaria la prenotazione al 3341042681.

Sabato 11 Febbraio, ore 11.00 – Trasferta della delegazione Work in Progress in Molise per partecipare all’evento: “Il Diavolo di Tufara”, maschera zoomorfa entrata a far parte del Centro di Coordinamento Maschere Italiane. L’associazione “Il diavolo” ha firmato un protocollo d’intesa con la Work in Progress nell’ottica della condivisione degli obiettivi di promozione del territorio 365 giorni all’anno. La maschera di Tufara, “IL DIAVOLO”, è tra quelle che conservano le antiche caratteristiche da cui traggono origine. Anche se il suo significato primitivo si è in parte perduto, essa rappresentava, un tempo, la passione e la morte di Dioniso, dio della vegetazione, le cui feste venivano celebrate in quasi tutte le realtà agresti. Infatti Dioniso, cosi come la vegetazione di cui era dio, moriva e si rinnovava perpetuamente. IL DIAVOLO, maschera zoomorfa, rappresentante del dio in terra, era vestito con 7 pelli di capro, animale sotto le cui sembianze amava manifestarsi il dio. Si sa, però, che il sacro spesso non va d’accordo con il profano: cosi, con l’avvento del cristianesimo, il rito pagano fu “declassato” a mera maschera carnevalesca, con l’aggiunta di figure ad essa spesso estranee. Ed è sotto questa forma che noi lo conosciamo oggi. All’evento parteciperanno tutte le maschere zoomorfe italiane anche: Pescarello Scherzarello, Fumarella, il Conte Smeraldino e la Contessa Roverella.

Domenica 12 tutti a Polignano in occasione del Carnevale Polignanese 2023 organizzato da Meravigliosa Maschera, associazione culturale, in collaborazione con l’associazione Pescarello Scherzarello Maschera ufficiale del comune di Polignano, con il patrocinio del comune di Polignano a Mare.

Da venerdì 17 febbraio a lunedì 20 la Work in Progress sarà presente a Novara per i 151 anni di re Biscottino. La maschera simbolo della città nata nel 1872 e cresciuta, negli anni, non solo sul territorio ma anche nei Carnevali più importanti d’Italia.

Martedì 21, tutti a Mola di Bari perché torna la satira del “U CARRETTAUNE”, il carnevale dei molesi. Promosso e organizzato da Proloco, Avis, Rosa di Jericho, La Petite Etoile, Le 7Muse di Apollo, con il patrocinio del Comune di Mola di Bari, si svolgerà nei seguenti giorni: 18, 19, 21 Febbraio. Il divertimento è assicurato!

Mercoledì 22, la Work in Progress sarà protagonista di una serata speciale del Rotary club Bari Mediterraneo. Presto i dettagli.

Sabato 25, febbraio, trasferta ad Isernia in Molise per partecipare alla grande sfilata del Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe, in programma dal 23 al 26 febbraio. Oltre 220 figuranti provenienti anche da altre nazioni: Spagna, Croazia, Slovenia e tante altre regioni italiane come la Puglia, rappresentata dalla Work in Progress.