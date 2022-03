“Carlo & Giorgio 25” raddoppiano al Teatro Dario Fo di Camponogara

Giovedì 17 Marzo e replica straordinaria Venerdì 18 Marzo.

Dopo essere tornati sul palco per il Carnevale di Venezia 2022 con due travolgenti serate esaurite al Teatro Corso di Mestre, Carlo & Giorgio raccolgono con soddisfazione la richiesta del pubblico con altre due serate in programma al Teatro Dario Fo di Camponogara: la data di Giovedì 17 Marzo ore 21:00 è praticamente esaurita ed è stata quindi aggiunta una replica straordinaria Venerdì 18 Marzo sempre ore 21:00.

Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con il Comune di Camponogara, sarà “Carlo & Giorgio 25”: 25 come gli anni che li vedono ormai sul palcoscenico e che vengono ripercorsi attraverso i loro amatissimi personaggi, entrando ed uscendo da vari momenti degli spettacoli messi in scena nel tempo.

Prevendite on line e presso tutti i punti vendita del circuito www.vivaticket.it, e a Camponogara presso l’Ufficio Cultura del Comune e la Tabaccheria Stradiotto.

Informazioni www.carloegiorgio.it.

“Mai come oggi, consapevoli della tragicità del momento che viviamo, salire sul palco per far sorridere è difficile – confessano Carlo & Giorgio – ma è insieme anche il nostro impegno a portare un piccolo spazio di serenità a chi torna ad uscire di casa per sentirsi parte di una socialità.”