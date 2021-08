Carbonera: “Pensieri in Circolo”. Secondo appuntamento con una serata dedicata a Schopenhauer

Si chiudono martedì 31 agosto, con una serata dedicata a SCHOPENHAUER, gli appuntamenti organizzati da “Pensieri in Circoloˮ ospitati nel Parco di Villa Maria di Pezzan di Carbonera.

31 AGOSTO 2021 ore 20.45

IL GUASTAFESTE

RITRATTO FILOSOFICO DI ARTHUR SCHOPENAHUER

di Marco Carniello

con la partecipazione della pianista Eleonora Del Grosso

Pensieri in Circolo, in collaborazione con il Comune di Carbonera, presenta una serata di divulgazione filosofica dedicata ad uno tra i filosofi più pessimisti della storia: Arthur Schopenhauer. Ripercorrendo la sua bizzarra vicenda biografica e le tappe più significative del suo pensiero, il pubblico sarà guidato alla scoperta di curiosità, aneddoti e riflessioni che caratterizzano la figura del filosofo ricordato per essere stato un gran guastafeste. Come nasce la sua visione del mondo? A quali approdi conduce per l’uomo contemporaneo? Se nei periodi più bui della storia, l’umanità si aggrappa a facili speranze e ad un ingenuo ottimismo, questa serata sarà l’occasione per rivedere le nostre certezze e guardare con disillusione al futuro che ci aspetta. L’evento sarà arricchito dalla musica della pianista trevigiana M° Eleonora Del Grosso che con le sue note accompagnerà il monologo dell’autore Marco Carniello.

Appuntamento per Martedì 31 Agosto alle ore 20.45 presso Villa Maria a Pezzan di Carbonera (Tv).

In caso di maltempo l’evento si svolgerà Mercoledì 1 Settembre nello stesso luogo.

Per informazioni: [email protected] Pagina Facebook: “Pensieri in Circoloˮ.

Ingresso libero e gratuito SOLO per CHI SARÀ IN POSSESSO DI GREEN PASS.. Nessuna prenotazione richiesta.

MISURE ANTICOVID: sarà assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra gli spettatori. Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina per l’intera durata dell’evento dall’ingresso al parco fino all’uscita. Non saranno consentiti posti in piedi. Saranno registrate le presenze, il cui elenco sarà conservato per 14 giorni