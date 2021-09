Carbonera. Appuntamento con la 23esima edizione “Co i Piè Descalsi”

23^ CO I PIE’ DESCALSI

Dal 16 al 20 settembre 2021

Vascon di Carbonera (TV)

Ingresso gratuito- organizza Il Gruppo Ricreativo Culturale 86

Riferisce il Gruppo Ricreativo Culturale 86:

“Dopo le chiusure imposte per la prevenzione del Covid-19, finalmente si sono riaperti gli spazi culturali e noi riteniamo sia giunto il momento di ricominciare a nutrire anche la nostra parte spirituale.

Possiamo tornare a camminare a piedi nudi nei luoghi della fantasia che “Co i piè descalsi” mette a disposizione: con i limiti che la situazione epidemiologica ci impone, abbiamo lavorato per produrre un festival con importanti compagnie provenienti da varie parti del mondo, che si esibiranno in performances di altissima qualità fornendoci finalmente cibo anche per l’anima.

L’ingresso al festival sarà gratuito, ma in questa edizione, in ottemperanza al nuovo decreto legge, verrà richiesta la certificazione verde Green Pass.

Vi chiediamo di sostenerci moralmente, supportando noi e gli artisti che si esibiranno con una forte e calorosa presenza, nel rispetto della normativa vigente.

Chiediamo inoltre di sostenerci lasciando un’offerta nei GRANDI CAPPELLI posti agli ingressi.

Noi stiamo lavorando perché l’accesso e la permanenza al festival siano sicuri per tutti, sarà un po’ più complicato, ma siamo sicuri che verremo ripagati dalla gioia nei volti dei bimbi e dalle risate degli adulti tornati un po’ bambini.

Le modalità di accesso al festival e alle aree spettacoli saranno pubblicate sia nei nostri canali social che sul sito www.gr86.it, vi invitiamo a prenderne visione e a partecipare numerosi a “Co i piè descalsi”

Noi non vediamo l’ora di ritrovare il nostro affezionato pubblico!

Il festival internazionale delle arti performative e del teatro di strada sarà come sempre il sabato a partire dalle 15:00 e la domenica dalle 10:00 per tutto il giorno.

Piccola novità di questa edizione, ci sarà un’anteprima con 2 spettacoli in 2 repliche ciascuno già venerdì sera!

Non ci sarà il bellissimo mercatino dell’artigianato e del biologico (speriamo di poterlo riproporre dal prossimo anno).

“Co i piè descalsi” inizia giovedì 16 con l’apertura dello stand gastronomico e il live musicale di LUCIANO BOTTOS (progetto Dire Straits), prosegue venerdì sera con il concerto di Carlo Colombo 4et e dopo il weekend ricco di spettacoli di strada, si concluderà lunedì 20.

Tra le numerose compagnie da tutto il mondo tre esclusive nazionali da non perdere: Balbàl Company (Argentina – Belgio), PourquoiPas (Germania – Francia), Galapiat Cirque (Francia), ma anche molti artisti spettacolari Italiani!

Vi aspettiamo numerosi!”