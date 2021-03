Carabinieri San Donà. Arrestato a Cavallino Tre Porti straniero pregiudicato

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Compagnia di San Donà di Piave

COMUNICATO STAMPA

CAVALLINO TREPORTI (VE) – DEVE SCONTARE QUATTRO MESI DI CARCERE. RINTRACCIATO E ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Nel corso del pomeriggio di ieri (12 marzo 2021), in Cavallino Treporti (VE), i militari del locale Comando Stazione Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo volto alla prevenzione generale dei reati, hanno rintracciato in località Cavallino, A.F., 38enne senegalese, gravato da pregiudizi penali e di polizia, privo di occupazione, sul quale è risultato pendente un ordine di carcerazione.

All’uomo, libero da vincoli, è stato notificato il provvedimento detentivo emesso il 18 ottobre 2018 dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia a seguito di una condanna divenuta definitiva per la pena della durata di quattro mesi di reclusione per i reati di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione commessi in Venezia nel 2010.

Dopo le formalità di rito, la persona arrestata è stata pertanto tradotta presso la casa circondariale di “Santa Maria Maggiore”.

L’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto il recupero della pena pecuniaria pari a 200 euro.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri continua ad avere come focus quello del contrasto, senza soluzione di continuità, di tutti i fenomeni di microcriminalità diffusa per accrescere la sicurezza percepita da parte della collettività.

