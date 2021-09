Carabinieri: inaugurata presso tenenza di Oderzo la “Stanza tutta per se” deicata ad accoglienza e ascolto delle donne e dei minori

CARABINIERI: INAUGURATA PRESSO LA TENENZA CARABINIERI DI ODERZO (TV) LA “ STANZA TUTTA PER SE’ ” DEDICATA ALL’ACCOGLIENZA E ALL’ASCOLTO DI DONNE E MINORI VITTIME DI ABUSI

Con il simbolico taglio del nastro, seguito dalla benedizione, è stata inaugurata oggi, 24 settembre 2021, presso la caserma sede della Tenenza dei Carabinieri di Oderzo (Tv) la “stanza tutta per sé”.

Questa iniziativa, la cui denominazione richiama un saggio della scrittrice Virginia Woolf, è il frutto di un protocollo di intesa siglato fra l’Arma dei Carabinieri e l’associazione Soroptimist International che dal 2015 a oggi ha già portato alla realizzazione di ben 190 locali dedicati su tutto il territorio nazionale.

La collaborazione, infatti, prevede proprio la creazione, presso gli uffici di polizia, di ambienti protetti e confortevoli per le donne vittime di violenza, maltrattamenti e stalking che vogliano presentare denuncia o comunque segnalare una situazione di disagio e fragilità.

Alla sobria ma sentita cerimonia sono intervenute varie Autorità civili e militari, fra le quali il Prefetto di Treviso, Dott.ssa Maria Rosaria Laganà, il Sindaco del centro opitergino, Maria Scardellato e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Treviso, Colonnello Gianfilippo Magro che ha fatto gli onori di casa e che ha evidenziato come la stanza inaugurata rappresenti un importante presidio per contrastare la violenza di genere e rafforzare la rete di protezione a tutela dei soggetti più fragili, in un periodo peraltro segnato dalla pandemia, dove molteplici sono stati, anche nella Marca, gli episodi di violenza e maltrattamenti fra le mura domestiche, in alcuni casi con conseguenze tragiche, che i Carabinieri dei 41 Presidi dell’Arma presenti sul territorio della provincia hanno dovuto affrontare.

Nel suo intervento, la Presidente del sodalizio promotore, il club Soroptimist di Conegliano e Vittorio Veneto, Dott.ssa Lucia Casagrande, ha evidenziato poi con soddisfazione come quella di Oderzo sia la terza stanza resa “operativa” in poco tempo, in collaborazione con il Comando Provinciale di Treviso, dopo quelle già allestite presso le caserme dell’Arma di Conegliano e Vittorio Veneto.

Presenti all’evento anche il Senatore Vallardi, rappresentanti delle altre Forze di Polizia, numerosi soci e socie del club Soroptimist di Conegliano – Vittorio Veneto e una rappresentanza di Carabinieri in servizio nella Marca, fra i quali non potevano mancare le quattro donne in uniforme, un Maresciallo e tre Carabinieri, in forza proprio alla Tenenza opitergina.

"Siamo orgogliosi di presentare la stanza "Tutta per sé" realizzata da Soroptimist nella Caserma di Oderzo, perché offre a noi Carabinieri la possibilità di fornire alle donne e agli uomini dell'Opitergino Mottense un servizio sempre più qualificato ed efficiente.

Per cui da oggi la competenza e la cordialità dei Carabinieri si arricchiscono di un ambiente ancora più accogliente e rassicurante per le persone che vivono situazione di fragilità e disagio.

Questa iniziativa è il frutto di un lavoro di squadra di Prefettura, Carabinieri e associazionismo di Soroptimist che ha già visto la realizzazione di una stanza a Conegliano e a Vittorio Veneto e prossimamente a Treviso nel Comando Provinciale di via Cornarotta”.



(Stralcio dell’intervento del Comandante Provinciale Carabinieri di Treviso Col. Gianfilippo Magro)