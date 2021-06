Carabinieri. Arrestato a Treviso marocchino per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

I CARABINIERI DEL NOR – SEZIONE RADIOMOBILE DI TREVISO HANNO ARRESTATO PER FURTO AGGRAVATO E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE R.M., 37ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE CON PREGIUDIZI DI POLIZIA, IL QUALE ALLE ORE 21:15 CIRCA DI IERI SERA PRESSO LA “LOGGIA DEI CAVALIERI”, SITA IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ DEL CAPOLUOGO, DOPO AVER ROTTO IL CATENACCIO CHE LO ASSICURAVA AD UNA RASTRELLIERA, SI IMPOSSESSAVA DI UN MONOPATTINO ELETTRICO DEL VALORE DI CIRCA 500 € DI PROPRIETA’ DI UN 15ENNE CHE L’AVEVA RICEVUTO IN REGALO SOLO POCHI GIORNI FA PER LA CONSEGUITA PROMOZIONE SCOLASTICA. L’AUTORE, SCOPERTO DAL PROPRIETARIO, ABBANDONAVA IL MONOPATTINO E SI DAVA ALLA FUGA, VENENDO INTERCETTATO POCO DOPO DAI MILITARI DELL’ARMA, I QUALI LO INSEGUIVANO A PIEDI E RIUSCIVANO A RAGGIUNGERLO ED A BLOCCARLO NONOSTANTE EGLI OPPONESSE ATTIVA RESISTENZA ALL’ARRESTO. REFURTIVA RESTITUITA A LEGITTIMO PROPRIETARIO. LO STRANIERO È STATO QUINDI TRATTENUTO PRESSO LE CAMERE DI SICUREZZA DELLA CASERMA DELL’ARMA DI VIA CORNAROTTA. ALL’ESITO DI ODIERNA UDIENZA PER DIRETTISSIMA, L’ARRESTO È STATO CONVALIDATO E IL REO È STATO SOTTOPOSTO A OBBLIGO DI PRESENTAZIONE BISETTIMANALE AI CC .

