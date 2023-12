Capitale italiana della Cultura 2026, Treviso tra le 10 finaliste

Il sindaco Mario Conte: «Dobbiamo cogliere questa grande opportunità, promuovendo questo percorso come gli Stati Generali della Cultura Trevigiana». Audizione programmata per il 5 marzo.

TREVISO – Treviso è stata inserita nella lista delle 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026.

Il ministero della Cultura ha diramato stamattina la short-list delle candidate che vede, oltre a Treviso, Agnone, Alba, Gaeta, L’Aquila, Latina, Lucera, Maratea, Rimini e Valdichiana.

«Una bellissima notizia per la nostra Città», il commento del sindaco di Treviso Mario Conte. «Ora dobbiamo lavorare a testa bassa per convincere la Giuria della bontà del progetto dei “Sensi della Cultura”, titolo del nostro dossier. Dobbiamo fare rete ed essere un’unica squadra, coesa, insieme al comitato promotore e a quello patrocinatore e sostenitore che riunisce tantissime realtà del nostro territorio. Dobbiamo cogliere questa grande opportunità, promuovendo questo percorso come gli Stati Generali della Cultura Trevigiana». L’audizione pubblica di Treviso davanti alla Giuria è in programma il 5 marzo 2024. La proclamazione della Capitale Italiana della Cultura avverrà poi entro il 29 marzo 2024.