Cansiglio Run, uno spettacolo di corsa

Circa 700 iscritti all’evento che domenica 11 giugno si svilupperà su tre distanze – 26, 16 e 7 chilometri – nel cuore del suggestivo altopiano al confine tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone. Oggi, sabato 10 giugno, in zona partenza, inizia la distribuzione dei pettorali di gara. Iscrizioni aperte sino a pochi minuti dal via.

PIAN DEL CANSIGLIO (BL) – Ore di vigilia per la Cansiglio Run. Il conto alla rovescia è ormai partito: domani, domenica 11 giugno, sarà il giorno della settima edizione della manifestazione di corsa in ambiente naturale organizzata dal Running Team Conegliano.

Si correrà su sentieri e strade forestali nel cuore del suggestivo altopiano al confine tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone. Tre le distanze: 26, 16 e 7 chilometri. I percorsi, parzialmente rinnovati rispetto alla scorsa edizione, saranno adatti alle più diverse tipologie di runner: da chi correrà tenendo d’occhio il cronometro, magari con l’obiettivo di una prestazione tecnica d’alto livello, a chi invece verrà in Cansiglio per godersi il fresco dell’altopiano e gli scorci offerti da un ambiente naturale che promette di regalare suggestioni ad ogni passo.

Particolarmente contenuti anche i dislivelli: 800 metri per la gara sui 26 km, poco più di 500 per la distanza intermedia sui 16 km, quasi nullo per la prova sui 7 km. Quest’ultima sarà poco più di una passeggiata adatta alle famiglie e agli appassionati del nordic walking.

Circa 700 gli iscritti, ma il numero non è ancora definitivo: mentre le iscrizioni alle due prove competitive (26 e 16 km) sono ormai in fase di esaurimento, c’è ancora un’ampia possibilità di iscriversi alle prove a carattere ludico-motorio (16 e 7 km).

“Le condizioni meteorologiche si annunciano ottime, i percorsi sono perfetti: ci aspettiamo che un bel numero di persone venga ad iscriversi direttamente domenica mattina. L’obiettivo è raggiungere i mille iscritti”, spiega l’ex campione mondiale di corsa in montagna, Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano e tracciatore dei percorsi di gara.

Partenza e arrivo saranno all’ex rifugio Genziana, nell’area di Coldart. Qui, nel weekend, sarà attiva anche la segreteria per il ritiro del pettorale e del pacco gara, oltre che per le nuove iscrizioni.

Appuntamento dunque oggi pomeriggio dalle 14 alle 18.30 e domani, domenica 11 giugno sino a poco prima del via.

Gli orari di partenza? Alle 9 la prova sui 26 km, alle 9.15 quella sui 16 km, alle 9.20 la prova non competitiva sulla stessa distanza e, infine, alle 9.45 la prova sui 7 km.

Ulteriori informazioni nel sito www.cansiglio.run.