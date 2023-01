Campolongo Maggiore, a fuoco un capannone agricolo

Da un quarto d’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco stanno operando in Via Levico, a Campolongo Maggiore, per l’incendio divampato all’interno di un capannone agricolo di circa 300 mq: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Padova, Mira, Mestre con 3 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 21 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare la propagazione del rogo all’abitazione annessa.

Il tetto ventilato è stato sezionato e per metà parte salvato. Danno all’interno del capannone a tutte le attrezzature messe a deposito. Sono ora in corso le operazioni di bonifica.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco intervenuti anche con il personale NIAT (Nucleo investigativo antincendio territoriale).