Campionati Provinciali di lanci: Vittorio Atletica fa poker, Nalesso superstar     

A Vittorio Veneto la società di casa conquista quattro titoli, la lanciatrice di Trevisatletica primeggia sia nel peso sia nel disco.

Doppiettadi Anita Nalesso nel campionato provinciale cadetti di lanci. Ieri, domenica 13 marzo, a Vittorio Veneto, il talento di Trevisatletica si è imposta sia nel peso sia nel disco.

L’allieva di Luciano Boidi, campionessa italiana cadette 2021, si è confermata ad alto livello nel peso, dove ha lanciato a 12.58, misura che ribadisce la leadership stagionale di categoria. Poi si è cimentata per la prima volta in carriera nel disco, realizzando un bel 27.82 che rappresenta già il lasciapassare per i Tricolori under 16.

Vittorio Atletica, società organizzatrice della manifestazione, ha vinto quattro titoli provinciali su otto, mettendo in vetrina Tommaso Cesca e Valeria Franco nel martello e Andrea De Savi e Martina Battistella nel giavellotto. Tripletta per Trevisatletica che, ai due titoli di Anita Nalesso, ha aggiunto la vittoria di Alberto Marchiori nel disco. Oro infine per la VFGroup Atletica Santa Lucia, prima nel peso con Gabriele Barbari.

I risultati. Cadetti. Peso: 1. Gabriele Barbari (VFGroup Atletica Santa Lucia) 9.64, 2. Elia Dall’Antonia (Atl-Etica San Vendemiano) 8.93, 3. Alberto Marchiori (Trevisatletica) 8.76. Disco: 1. Alberto Marchiori (Trevisatletica) 22.83, 2. Matteo Montagner (Atl-Etica San Vendemiano) 21.94, 3. Matteo Guizzo (Trevisatletica) 19.89. Martello: 1. Tommaso Cesca (Vittorio Atletica) 31.21, 2. Joey Gottardello (Atl. Montebelluna) 29.50, 3. Filippo Bordin (Atl. Montebelluna) 22.40. Giavellotto: 1. Andrea De Savi (Vittorio Atletica) 35.26, 2. Joey Gottardello (Atl. Montebelluna) 33.48, 3. Alessandro Prenol (Atl. Ponzano) 29.95.

Cadette. Peso: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 12.58, 2. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 11.14, 3. Valentina Zottarelli (Atl-Etica San Vandemiano) 9.70. Disco: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 27.82, 2. Marta Gatto (Nuova Atl. San Lazzaro) 19.81, 3. Aurora Tomasi (Atl. San Biagio) 17.76. Martello: 1. Valeria Franco (Vittorio Atletica) 30.24, 2. Giulia De Mattia (Vittorio Atletica) 23.44, 3. Anna Casarin (Atl. Stiore Treviso) 22.80. Giavellotto: 1. Martina Battistella (Vittorio Atletica) 32.06, 2. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 31.85, 3. Marta Calzolari (Trevisatletica) 28.44.

In copertina: foto d’archivio di Anita Nalesso (Trevisatletica).