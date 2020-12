Camino pericolante, chiusura temporanea del traffico pedonale in calle larga San Marco

Un’ordinanza del Comando della Polizia locale dispone la chiusura temporanea al traffico pedonale in calle larga San Marco, tra i civici 287 e 287/a, a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno riscontrato la presenza di un camino pericolante in cima a un edificio.

Il provvedimento, in vigore dalle ore 18 di domenica 6 dicembre e fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della struttura, si rende necessario per tutelare la pubblica incolumità. Eventuali trasgressioni al divieto comporteranno le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

