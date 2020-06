Busta con polvere sospetta al Sindaco di Treviso. De Carlo: “Solidarietà personale e di Fratelli d’Italia. Sindaci sempre in prima linea”

“Tutta la solidarietà, personale come cittadino e come sindaco, e di Fratelli d’Italia al Sindaco di Treviso Mario Conte, oggetto dell’ennesimo, patetico, tentativo di intimidazione”: il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, esprima la sua vicinanza al primo cittadino del capoluogo trevigiano, destinatario questa mattina di una busta sospetta contenente polvere bianca.

“A distanza di quasi un anno, i soliti delinquenti abituati a non metterci la faccia tornano a colpire”, continua De Carlo. “Un attacco vile e meschino, tanto più perchè compiuto in un periodo in cui i sindaci sono in prima linea per aiutare tutti i cittadini e le imprese ad affrontare la ripresa dopo la chiusura dovuta all’epidemia. È inconcepibile colpire chi lavora tutti i giorni per la comunità: ribadisco quindi ancora una volta la vicinanza mia e di tutta Fratelli d’Italia al sindaco Conte”.

Commenta la news

commenti