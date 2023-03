Bullismo: se lo conosci puoi sconfiggerlo. A Mogliano un corso per i ragazzi

Inizierà domenica 12 marzo presso la Barchessa dell’Istituto Gris a Mogliano, il corso Anti Bullismo dedicato agli adolescenti, su iniziativa dell’Associazione di Quartiere Mazzocco-Torni e con il patrocinio del Comune di Mogliano Veneto.

MOGLIANO VENETO – Il corso si inserisce all’interno del metodo I.D.S.S. (Integreted Defensive Safety Sistems, Sistemi integrati di difesa) che nasce dall’esigenza di aiutare bambini e adolescenti a sviluppare e aumentare la consapevolezza dei pericoli presenti nella loro vita di tutti i giorni, e dare loro le soluzioni per evitarli o uscirne in modo pacifico.

Tutti gli istruttori IDSS sono formati e continuamente aggiornati da professionisti dei vari settori: vigili del fuoco, personale medico del pronto soccorso, ispettore dell’ufficio dei minori della Polizia di Stato, psicologi dei minori e funzionari di polizia postale. Tra i vari temi trattati ci sono programmi specifici suddivisi per settore ed età tra i quali: pericoli generati da gas e fuoco, comportamenti da adottare in caso di malore di altre persone (nozioni di primo soccorso), bullismo, comportamenti in caso di molestie, danni causati da fumo alcol e droghe, comportamenti da adottare in caso di tentato rapimento, comportamento stradale, formazione ai genitori, docenti e collaboratori scolastici, allenatori sportivi.

“Durante il corso che si terrà a Mogliano da domenica 12, con orario 10:30 – 12:00 per una durata di 6 lezioni, tratteremo il tema del bullismo, come riconoscerlo e come reagire a tali comportamenti, conseguenze giuridiche e penali, responsabilità, conseguenze psicologiche, ecc. – spiega Ivan Cendron che terrà il corso – Abbiamo già avuto un incontro con i genitori dei ragazzi che parteciperanno e ne avremo altri durante la durata degli incontri”. Cendron è un istruttore di IDSS che opera da 20 anni in modo operativo nel settore della sicurezza, esperto di tecniche di autodifesa e intelligence e da 15 si è dedicato alla “missione ragazzi”.

Non occorre sottolineare l’importanza di tale iniziativa che vede in prima fila l’associazione del quartiere moglianese, presieduta da Marco Michielan: “Abbiamo già fatto corsi di difesa personale per le donne e abbiamo avuto grande partecipazione di nostre concittadine. Questo ci ha dato la voglia di continuare e proporre uno dei problemi più sentiti oggi, il bullismo, Per quanto riguarda il corso, l’associazione di quartiere paga le spese di assicurazione, obbligatoria per tutti i partecipanti. Solo un piccolo rimborso spese viene fornito all’istruttore dalle famiglie dei partecipanti”.

Il Nuovo Terraglio seguirà passo dopo passo il corso, che, va ricordato, è esclusivamente dedicato ai ragazzi.