“Board”: il pub senza alcol e con tanti giochi da tavolo

Dublino: apre “Board”, il primo pub della città senza alcol e con tanti giochi da tavolo

DUBLINO – Nel cuore di Dublino, una novità rivoluzionaria ha preso d’assalto l’attenzione dei locali e dei visitatori: Board. Si tratta di un concetto di pub completamente nuovo, dove l’atmosfera accogliente di un classico pub irlandese si combina con un’offerta unica nel suo genere: bevande analcoliche di alta qualità e una vastissima selezione di oltre 200 giochi da tavolo. Da quando ha aperto le sue porte, Board ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico, diventando il luogo ideale per trascorrere serate piacevoli in compagnia, senza risvegliarsi con il mal di testa del giorno dopo.

Ciò che rende Board così speciale è la sua dedizione alla qualità e alla ricerca nell’offerta di bevande analcoliche. Le sue liste di mocktails, preparati con botaniche, erbe e spezie naturali, non hanno nulla da invidiare ai classici cocktail alcolici. Dalle versioni senza alcool del Gin Tonic all’Aperol Spritz, fino al delizioso Bloody Mary, ogni bevanda è stata pensata per soddisfare i palati più esigenti.

Innovazione e divertimento

Ma l’innovazione di Board non si ferma qui. Il pub offre anche una vasta gamma di birre premium alla spina, tutte con lo stesso gusto autentico delle loro controparti alcoliche. Dalla celebre “black stuff” Guinness 0.0 a una selezione sorprendente di birre artigianali, tra cui IPA, scure, fruttate, lager, pils, pale ale, heller e golden ale, c’è qualcosa per tutti i gusti. E per coloro che preferiscono qualcosa di diverso, non mancano kombucha e sidro.

Ma la vera attrazione di Board sono i suoi oltre 200 giochi da tavolo. Dagli intramontabili Monopoly e Yahtzee ai giochi di strategia come Risiko e Catan, fino al super competitivo Articulate!, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti e per tutte le età. E per i più riflessivi, c’è persino un angolo dedicato agli scacchi.

Oltre a tutto questo divertimento, Board offre anche una cucina aperta tutto il giorno, con piatti salati e dolci preparati al momento. Il menu include una selezione vegana e, a partire dalle 16:00, una deliziosa scelta di pizze appena sfornate.

Ma Board non è solo un luogo per mangiare, bere e giocare. È anche un punto di ritrovo per eventi speciali, come serate di musica, jazz, comicità, quiz, bingo e proiezioni sportive di grandi eventi. Con la sua atmosfera accogliente e la sua vasta gamma di intrattenimenti, Board si è rapidamente guadagnato un posto nel cuore della vivace e cosmopolita Dublino.

In definitiva, Board è molto più di un semplice pub. È un luogo dove le persone possono riunirsi, divertirsi e socializzare, senza dover rinunciare alla qualità o alla varietà delle loro bevande preferite. Con la sua combinazione unica di bevande analcoliche di alta qualità, giochi da tavolo e intrattenimento, Board offre un’esperienza che va ben oltre il tradizionale concetto di pub. Chiunque entri a Board è destinato a trascorrere una serata indimenticabile, e chi perde… offre il “giro” dopo!