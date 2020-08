Biblioteca Comunale “E. Scoffone”: mercoledì 2 settembre riaprono le sale di lettura

Da lunedì 31 agosto via alle prenotazioni secondo le normative di sicurezza sanitaria: diciotto le postazioni disponibili al primo piano della biblioteca. Il pensiero dell’Assessore Copparoni per la sessione autunnale degli universitari moglianesi.

Con i limiti imposti dalle norme concernenti l’emergenza Covid-19, riparte da mercoledì 2 settembre il servizio di utilizzo delle sale di lettura della Biblioteca Comunale “E. Scoffone”.

“I nostri studenti universitari, in vista della sessione autunnale, torneranno finalmente a occupare gli spazi al primo piano. Certo, lo faranno con i limiti dovuti a garantire la loro sicurezza, ma anche questo è un segnale che, lentamente, va verso un ritorno alla normalità, dopo un periodo che ha penalizzato i nostri ragazzi nella loro necessità di usufruire di spazi collettivi che rispondano ai loro bisogni” afferma il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Giorgio Copparoni.

Poche le regole da seguire: da lunedì 31 agosto si potrà contattare telefonicamente il personale incaricato allo 041.8777032 oppure via email all’indirizzo e-mail [email protected] per chiedere la disponibilità di una delle diciotto postazioni disponibili al primo piano della Biblioteca. L’accesso sarà garantito fino a esaurimento dei posti disponibili, da mercoledì 2 settembre, per un turno di studi, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì, giovedì e sabato anche dalle 14.00 alle 17.00.

Ricevuta conferma di giorno, ora e postazione – tutte numerate progressivamente da 1 a 18 – al suo arrivo in Biblioteca, l’utente sarà invitato a igienizzare le mani, indossare la mascherina che dovrà tenere durante tutto il tempo di permanenza e firmare un apposito registro presenze.

A tutti sarà misurata la temperatura corporea – che non dovrà superare i 37,5 gradi – e indicata la postazione assegnata. Ogni postazione sarà utilizzata da un solo utente per turno. A fine turno, personale addetto provvederà alla totale igienizzazione degli spazi.

