Benito Madonia canta Pino Daniele

Sulla strada Terraglio, poco fuori Mogliano, già nel comune di Preganziol, si trova, a sinistra, l’antica villa Marcello Zon che giovedì 15 giugno, alle ore 21, ospiterà un grande evento: “PINO DANIELE e il blues mediterraneo” con Benito Madonia voce e chitarra e Michele Pirona alla chitarra.

Preganziol – Sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della musica di Pino Daniele e il blues mediterraneo quella di giovedì prossimo, nella cornice unica della prestigiosa villa Marcello Zon.

Il concerto è organizzato e offerto dall’associazione Amici della Musica “Toti Dal Monte” di Mogliano Veneto.

Il protagonista dell’evento sarà il grande Benito Madonia, moglianese di origini siciliane, accompagnato da Michele Pirona alla chitarra, che omaggerà il grande Pino Daniele con le sue interpretazioni personali e coinvolgenti.

Sarà una serata all’insegna dell’emozione e della passione, in cui potremo ascoltare i brani più famosi e amati di Pino Daniele, come “Napule è”, “Quanno chiove”, “Je so’ pazzo” e molti altri.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di vivere una serata indimenticabile con la musica di Pino Daniele e il blues mediterraneo, giovedi 15 giugno a villa Zon in via Terraglio 276 Preganziol. Ingresso libero.