Barcellona, 5000 persone e un concerto

No, non è un film di Woody Allen ma udite udite un concerto. Biglietti sold out e una struttura comunale del Palau St Jordi, nell’ambito dei Festivals per la Cultura Segura, sovvenzionata dal governo. Roba che oggi sembra fantascienza, di quella dura. Invece è realtà, temperature all’ingresso controllate sul serio, monitoraggio degli astanti durante e dopo il concerto su app smartphone, gel disinfettante come se piovesse. Ma sopratutto la prefazione, test antigenico nelle ore precedenti, 25 30 euro e mascherina FFp2 compresi nel prezzo,con ticket rimborsabile in caso di positività.Nulla di clandestino ma esperimento pilota sotto l’egida autorevole del sistema sanitario catalano.Il tutto per un ritorno in grande stile dei Love of Lesbian, popolare band del panorama di Barcellona che gravita attorno al mondo indie. E allora via,tutti divisi in 3 zone da 1800 persone, si riparte con la musica il 27 marzo. 22-21-EVENTI di Mauro Lama

