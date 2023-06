Bando sulla fotografia: selezione di dieci progetti sulle nuove forme del paesaggio

Avviso pubblico per la selezione di dieci progetti di fotografi e artisti visivi under 40 sulle forme più aperte e contemporanee di visione del paesaggio italiano e sul lavoro delle giovani generazioni di artisti.

ROMA. Il Ministero della Cultura e il Museo di Fotografia Contemporanea, in collaborazione con Scuderie del Quirinale e la Fondazione Alinari, hanno lanciato un avviso pubblico per la selezione di dieci progetti di fotografi e artisti visivi under 40 sul tema del paesaggio italiano contemporaneo. Ogni progetto selezionato vedrà la cessione di opere che entreranno a far parte della collezione del Museo di Fotografia Contemporanea. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’arte della fotografia e valorizzare i talenti italiani, offrendo loro nuove opportunità in Italia e all’estero.

La fotografia ha sempre avuto un ruolo centrale nella rappresentazione del territorio, affiancandosi alla pittura come forma di rappresentazione e sostituendola presto come mezzo privilegiato di diffusione. Ancora oggi, i fotografi e gli artisti visivi sono attori fondamentali per la comprensione e il racconto dei luoghi, influenzando profondamente l’idea stessa di paesaggio. Con la mostra “L’Italia è un desiderio. Fotografie, paesaggi e visioni 1842-2022”, organizzata da Scuderie del Quirinale, la Fondazione Alinari e il Museo di Fotografia Contemporanea, si intende ripercorrere 180 anni di rappresentazione del paesaggio italiano, attraverso le collezioni Alinari e Mufoco.

L’avviso pubblico per la selezione dei dieci progetti di fotografi e artisti visivi under 40, legato al progetto espositivo, intende invece porre l’accento sulle forme più aperte e contemporanee di visione del paesaggio italiano e sul lavoro delle giovani generazioni di artisti. L’obiettivo è di rilevare la tensione continua tra un passato straordinario, caratterizzato dalla perfetta coincidenza tra natura e cultura nel paesaggio italiano, e una storia più recente, segnata da interventi aggressivi e dettati dallo sviluppo economico e dalla globalizzazione, che rendono il paesaggio complesso e stimolano la necessità di prendere posizione.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 settembre 2023, alle ore 12:00. Il progetto si inserisce nelle azioni messe in campo dal Ministero della Cultura per promuovere l’arte della fotografia e valorizzare i talenti italiani, offrendo loro una nuova opportunità per esporre le loro opere e far parte della collezione del Museo di Fotografia Contemporanea.