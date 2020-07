Baldin chiede più controlli sulle spiagge, anche per prevenire possibili contagi da Covid-19

Sottomarina. Baldin (M5S): “Ambulanti abusivi, servono più agenti per controllo spiagge,

anche per prevenire possibili contagi da Covid”

«Mi unisco all’appello che il sindaco Ferro e l’amministrazione hanno rivolto al prefetto di Venezia. Pur in una situazione di perdurante difficoltà per il Coronavirus, auspico che venga convocato in tempi brevissimi un tavolo istituzionale con prefetto, questore, sindaci dei comuni del litorale e Regione, per valutare le problematiche più urgenti e gravose, trovare le risorse e il personale necessario per un intervento-tampone immediato e richiedere al Ministero di trasferire sulle nostre spiagge un contingente estivo di Agenti, per

un più efficace controllo delle spiagge». Così Erika Baldin, consigliera regionale veneta del Movimento 5 Stelle e candidata alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione di Venezia, si unisce alla preoccupazione del Comune di Chioggia per la gestione delle spiagge libere e le disposizioni di sicurezza necessarie a precludere l’accesso ai venditori ambulanti abusivi.

«Vista la perdurante serietà sul fronte Coronavirus, con vari focolai che continuano a scoppiare e il numero di casi che riguarda cittadini stranieri in crescita – ribadisce la consigliera M5S – appare quanto mai necessario, anche dal punto di vista della gestione sanitaria, un maggior controllo sugli ambulanti abusivi. Dobbiamo evitare che un possibile contagiato dal Covid, magari un clandestino che non si sottopone al tampone per paura, frequenti il nostro litorale, camminando in spiaggia tutto il giorno con la sua mercanzia e entrando in contatto con decine di bagnanti. Per questo faccio appello anche al senso di responsabilità degli utenti delle nostre spiagge, perché segnalino i venditori ambulanti abusivi agli agenti, in modo da rendere il loro relax più tranquillo e più sicuro».

Commenta la news

commenti